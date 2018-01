Fujitsu e Microsoft cambiano il workplace con l’intelligenza artificiale

Fujitsu e Microsoft hanno annunciato una collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di accelerare la trasformazione del modo in cui le persone lavorano in azienda.

Le due società lavoreranno in sinergia per sviluppare nuove soluzioni che permettano di innovare il posto di lavoro.

Basate su Microsoft 365, il servizio cloud integrato di Microsoft con Office 365, Windows 10, Enterprise Mobility, Security, queste nuove soluzioni combineranno l'esperienza accumulata da Fujitsu attraverso le implementazioni interne ed esterne della sua piattaforma globale di comunicazione, insieme alla tecnologia Fujitsu Human Centric AI Zinrai e ai servizi Microsoft AI su Microsoft Azure.

Le nuove soluzioni saranno sul mercato giapponese nel secondo trimestre 2018 (fra aprile e giugno) e successivamente su quello mondiale.

Cambia il modo di lavorare con l'Intelligenza artificiale

I big data i generati attraverso l'uso di Microsoft 365 sono aggregati attraverso Microsoft Graph, Microsoft MyAnalytics e Microsoft Workplace Analytics per visualizzare lo stato di utilizzo di e-mail e calendari. La tecnologia Zinrai AI distingue l'importanza e la priorità dei compiti menzionati nel corpo di una e-mail e incoraggia gli utenti a svolgere compiti importanti. Questo aiuta gli utenti a gestire rapidamente i compiti ad alta priorità, consentendo loro di concentrarsi sul lavoro creativo, come la generazione di idee, che può portare a un maggiore valore aggiunto.

L'automazione e lo snellimento dei compiti si ottengono combinando Microsoft Cognitive Services e Microsoft Azure Bot Service con la tecnologia conversazionale di Fujitsu e l'API di analisi del linguaggio naturale Zinrai, che offre un' esperienza utente più centrata sull'uomo.

Per esempio, nella creazione di una riunione, la tecnologia conversazionale AI è in grado di cercare un orario aperto condiviso tra i partecipanti e di elencare le date e gli orari dei candidati, i formati di riunione e le sedi in considerazione della convenienza dei partecipanti.

Il Knowledge Graph è utilizzato come base di conoscenza che esprime in forma di grafico le relazioni tra le persone o le cose. Quando le caratteristiche di tali relazioni sono analizzate dalla tecnologia Zinrai AI, e questo viene applicato al Knowledge Graph, diventa possibile scoprire risorse umane e documenti significativi, offrendo la capacità di utilizzare efficacemente le informazioni, come ad esempio nel selezionare i membri del team più adatti al lancio di un progetto.

Gli utenti di Microsoft MyAnalytics e Workplace Analytics possono visualizzare il modo in cui persone e i team lavorano. Inoltre, combinando e confrontando Knowledge Graph e Fujitsu Deep Tensor, la tecnologia di machine learning che consente un'analisi accurata dei dati strutturati graficamente, queste soluzioni sono in grado di fornire informazioni su come lavorano individui, organizzazioni e aziende. Può anche consentire di comprendere i fattori importanti alla base di tali prestazioni e portare a una vera trasformazione del modo in cui le persone lavorano.