Fujitsu, nuova appliance per archiviazione legale in sedi distaccate

Archiviare dati di business per lunghi periodi di tempo non è solamente un obbligo di legge per molte aziende, ma è anche una soluzione efficace per contribuire alla gestione delle crescenti quantità di dati che vengono prodotti e memorizzati: allo scopo Fujitsu ha aggiunto al proprio portafoglio una nuova appliance storage dedicata all’archiviazione.

Con le severe linee guida per la conformità al GDPR che stanno avendo un impatto sulla maggior parte dei settori, una piattaforma di archiviazione sicura e affidabile è essenziale.

Il sistema Eternus CS8050 Nas mette a disposizione uno storage completo per le esigenze di archiviazione, comprese funzioni SoftWORM (Write Once, Read Many) per la compliance legale, la replica integrata di archivi e i processi di backup basati su snapshot che assicurano la continuità operativa delle aziende di medie dimensioni.

Con il nuovo sistema Eternus CS8050 Nas, Fujitsu ha sviluppato una soluzione veloce e affidabile che alleggerisce il backup quotidiano dai dati di business importanti ma inattivi aiutando a razionalizzare i processi per le copie di sicurezza di tutti i giorni.

Il sistema combina lo stesso hardware e firmware Fujitsu ad alte prestazioni presente nella piattaforma di backup e archiviazione enterprise Eternus CS8000 all’interno di una più compatta unità rack-mount 2U appositamente progettata per gli ambienti IT di medie dimensioni.

Capace di supportare fino a 200 milioni di file indipendentemente dalla loro grandezza, Eternus CS8050 Nas Target Appliance è compatibile con tutti i vendor di software di archiviazione per fornire una soluzione unificata in grado di supportare tecnologie di archiviazione di vario genere; inoltre supporta interfacce Network File System (NFS) e Common Internet File System (CIFS) e memorizza i dati su storage a disco RAID scalabile e protetto raggiungendo una capacità massima utilizzabile netta pari a 70 TB.

Fornita di default con un ventaglio completo di funzionalità combinando efficienza economica con una comprovata affidabilità, la appliance Eternus CS8050 Nas è una soluzione per le aziende di medie dimensioni e per le sedi distaccate di organizzazioni più grandi che hanno necessità di archiviare dati localmente.

Il sistema Eternus CS8050 Nas è in grado di archiviare dati di business essenziali su disco in ambienti sia fisici che virtuali. La sua funzionalità di backup integrata consente la replica automatica degli archivi su una appliance differente, come un secondo sistema Eternus CS8050 Nas situato esternamente o un sistema ETERNUS CS8000 centralizzato, anche posizionato a grande distanza. Ciò assicura che i dati archiviati possano essere recuperati in caso di incendio, di inondazione o di altro disastro. I dati di archivio presenti nei backup integrati basati su snapshot sono inoltre soggetti al controllo di versioning completo.

La funzionalità SoftWORM memorizza i file su disco in modo che i dati non possano essere modificati per tutto il periodo di conservazione definito così da garantire la memorizzazione sicura a lungo termine dei dati archiviati aiutando le aziende a rispettare severi obblighi regolamentari e di governance dei dati.

Oltre alla appliance Fujitsu Eternus CS8050 Nas per i processi di archiviazione, Fujitsu propone anche altri modelli ETERNUS CS8000 per diverse casistiche di backup e archiviazione, come il modello Eternus CS8050 Nas per ambienti VTL, tipicamente utilizzato per supportare i processi di backup in sedi distaccate insieme con un modello CS8000 installato nel data center principale.