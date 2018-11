Microsoft sa bene che per molte aziende, le esigenze specifiche richiedono la virtualizzazione di un desktop moderno.

E l’esperienza di un desktop moderno targato Microsoft 365 passa naturalmente attraverso Windows 10 e Office 365. Un ambiente di lavoro produttivo ed efficiente, la cui esperienza di virtualizzazione è ulteriormente migliorabile.

L’acquisizione di FSLogix rientra dunque in tale scenario e ha questo obiettivo. Cioè aiutare a estendere le capacità di virtualizzazione e offrire un'esperienza ancora più ricca ai clienti di Microsoft 365.

Un passo in avanti per la virtualizzazione

FSLogix è una piattaforma di provisioning di app di nuova generazione. Essa aiuta a ridurre le risorse, i tempi e la manodopera necessari per supportare la virtualizzazione.

Le soluzioni di FSLogix migliorano la customer experience e la produttività, riducendo al contempo i requisiti di supporto per i reparti IT. E ciò per vari scenari: dalle piccole aziende alle grandi realtà enterprise globali, e in numerosi settori.

A settembre di quest'anno la società di Redmond ha annunciato Microsoft Windows Virtual Desktop. Quest’ultimo è un servizio Microsoft 365 che consente ai clienti di eseguire un'esperienza moderna di virtualizzazione su Azure.

Si tratta dell'unico servizio basato su cloud che offra un'esperienza Windows 10 multiutente. E che è ottimizzato per Office 365 ProPlus e include gratuitamente i Windows 7 Extended Security Updates. Con Windows Virtual Desktop è possibile distribuire e scalare Windows e Office su Azure in pochi minuti, con sicurezza e conformità integrate.

Con quest’ultima acquisizione, afferma Microsoft, i clienti trarranno vantaggio in diversi modi. Innanzitutto attraverso il customer engagement. Quelle di Microsoft Office sono alcune delle applicazioni più utilizzate e più comunemente virtualizzate in qualsiasi azienda.

Office 365 ProPlus offre attualmente la migliore esperienza di Office. Con FSLogix, che permette tempi di caricamento più rapidi per i profili utente in Outlook e OneDrive, Office 365 ProPlus diventerà ancora più performante negli ambienti virtuali multiutente (Windows Virtual Desktop incluso).

Il punto di vista di FSLogix

Da parte sua, anche FSLogix ha commentato l’acquisizione con un comunicato di Randy Cook, fondatore e CTO dell’azienda. Cook dichiara che sin dal lancio di FSLogix nel 2012, l’obiettivo era creare un software che aiutasse i clienti a ridurre la quantità di risorse, tempo e manodopera necessaria per supportare i desktop virtuali. Il prodotto FSLogix più recente, Office 365 Container, è progettato per migliorare l'esperienza di Microsoft Office 365 in quegli ambienti desktop virtuali.

Lavorando a stretto contatto con diversi team di Microsoft, FSLogix ha riconosciuto che le rispettive mission erano del tutto allineate. Sia FSLogix che Microsoft lavorano per fornire la migliore esperienza possibile per le aziende che scelgono di distribuire desktop virtuali.

Il team FSLogix si dichiara consapevole di poter svolgere un ruolo chiave nel far sì che ciò accada. FSLogix si integrerà dunque presto con Microsoft, per unire le forze e portare le sue soluzioni al reach globale del colosso di Redmond.