Flir One Pro LT è il nuovo modulo per smartphone con fotocamera per la scansione termica. Si tratta della versione con prezzo più accessibile, e con qualche compromesso sulle caratteristiche, della Flir One Pro. I modelli di quest’ultima serie costano circa 490 euro.

La nuova termocamera Flir One Pro LT mantiene molti degli strumenti professionali della serie Flir One Pro. Come modello si pone su una fascia di prezzo più abbordabile, intorno ai 370 euro.

Come la One Pro, anche la One Pro LT è disponibile in versioni per dispositivi Android o per iPhone.

Le due versioni per Android dispongono una della connessione Micro-USB, e l’altra della USB-C. La versione per iOS è fornita della certificazione MFi.

Flir One Pro LT, progettata per i professionisti

Flir One Pro LT è progettata per essere abbastanza robusta da essere utilizzata nei più variegati ambienti di lavoro. Adotta la tecnologia di image processing Flir VividIR, per migliorare la risoluzione e l’accuratezza. Dispone del connettore regolabile OneFit, con il connettore che si estende fino a 4 mm. In questo modo consente di fissare il modulo al dispositivo anche se quest’ultimo è protetto dalla custodia.

L’app mobile Flir Tools fornisce tutte le funzioni di cattura e visualizzazione delle immagini riprese dalla termocamera. L’app è stata aggiornata per offrire ulteriori strumenti. È stata inoltre introdotta la compatibilità con Apple Watch e alcuni smartwatch Android selezionati.

Flir One Pro LT si basa sulla microcamera termica Flir Lepton. Integra inoltre la tecnologia brevettata MSX di miglioramento dell’immagine.

Questa combina l’immagine termica e quella visibile, ad alta definizione, per produrre un’immagine più incisa e dettagliata. Ciò rende più agevole per l’operatore interpretare le immagini.

Alcune differenze rispetto alla One Pro sono: un valore di sensibilità termica NETD più alto (100 mK contro 70 mK). Un Dynamic Range della temperatura di -20°C – 120°C, contro i -20°C – 400°C della One Pro. Un risoluzione termica di 80 × 60, contro i 160 × 120 del modello maggiore. Una dimensione del pixel di 17 µm del sensore termico, mentre nella One Pro è di 12 µm.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.