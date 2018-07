C’è la conferma ufficiale del prossimo arrivo di una fotocamera Nikon mirrorless con sensore full frame FX.

L’azienda ha anche annunciato l’arrivo di una serie di obiettivi Nikkor caratterizzati da un nuovo innesto. Questi ultimi consentiranno ai fotografi di acquisire immagini ancora più dettagliate e luminose.

La fotocamera Nikon mirrorless e gli obiettivi Nikkor in fase di sviluppo hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni ottiche. Ciò grazie anche all'adozione del nuovo innesto. Nello sviluppo della fotocamera mirrorless Nikon sta mettendo in campo le avanzate competenze ottiche e produttive dell’azienda. Un know-how acquisito e consolidato in oltre un secolo di attività nel settore. Anche l'esperienza maturata attraverso lo sviluppo delle fotocamere reflex digitali Nikon ha contribuito in modo determinante a questo nuovo progetto.

Inizia l’attesa per la Nikon mirrorless full frame

In realtà voci al riguardo si stavano già diffondendo nell’ultimo periodo. Ora arriva la conferma ufficiale dell’azienda, che fa salire ulteriormente la “febbre” dell’attesa da parte degli appassionati. Nikon però non “si sbottona” su caratteristiche, prezzi e date di arrivo dei nuovi prodotti. Dichiara solo che i dettagli relativi alla data di lancio e al prezzo saranno forniti in un secondo momento.

C’è la conferma anche che questi nuovi prodotti saranno dotati di un nuovo innesto. Il nuovo innesto, sottolinea Nikon, permetterà di raggiungere un livello più alto nelle prestazioni ottiche. L’azienda informa inoltre che è stato sviluppato anche un nuovo adattatore a baionetta per la fotocamera mirrorless in arrivo. Questo adattatore consentirà l’utilizzo degli obiettivi con innesto a baionetta F-Mount Nikkor che fanno parte del sistema Nikon. In questo modo i fotografi potranno continuare a contare su un’ampia scelta.

I contenuti in anteprima su questo prodotto sono accessibili a questo link. Tali contenuti, promette l’azienda, verranno integrati a breve con nuove informazioni. Nel frattempo, è anche possibile guardare il video teaser “Traver of Light”. È infatti “Il viaggio della luce” il filo conduttore dell’anteprima del nuovo prodotto.