Fortinet estende la capacità del security fabric

Fortinet ha aggiornato la propria offerta Software-as-a-Service (SaaS) per PMI e Managed Security Service Provider (MSSP) con la versione 3.2 di FortiCloud, che offre superiori funzionalità di gestione per il controllo completo e continuo sulle soluzioni del Security Fabric.

I servizi FortiCloud di Fortinet sono ospitati in data center dedicati in Nord America, Europa e Asia e gestiscono attualmente oltre 280.000 dispositivi di sicurezza in tutto il mondo.