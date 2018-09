FortiNAC è la nuova soluzione di cyber-security di Fortinet, azienda specializzata in prodotti e servizi per la sicurezza dell’infrastruttura IT. In particolare, FortiNAC indirizza nello specifico la sicurezza IoT.

L’azienda cita un report Gartner secondo cui gli endpoint Internet of Things cresceranno con CAGR del 32% dal 2016 al 2021. Le aziende naturalmente abbracciano la trasformazione digitale per rendere più efficienti la produzione e l’operatività. Ciò però comporta il dover salvaguardare la sicurezza di un numero sempre crescente di device IoT, sia fissi che mobili.

Al giorno d’oggi l’IoT non è rappresentato solo dai dispositivi di utilizzo comune che noi tutti conosciamo. Oggi ci sono anche l’Industrial IoT (IIoT), il Medical IoT (MIoT) e tante soluzioni similari sviluppate per specifici mercati verticali. Questi device connessi crescono e diventano sempre più interconnessi e interdipendenti.

Inoltre, essi generano enormi quantità di dati, utilizzano applicazioni costantemente aggiornate e spesso richiedono l'accesso a risorse critiche. Di conseguenza, i team IT si sforzano di identificarli, tracciarli, monitorarli e proteggerli. Oltretutto, dall’altro lato della barricata, crescono (e diventano più sofisticati) gli attacchi ai device IoT da parte dei cyber-criminali.

FortiNAC fa da barriera per l’IoT

Per affrontare queste sfide i team IT hanno bisogno di strumenti focalizzati su questi problemi. È su queste premesse che nasce la soluzione FortiNAC.

FortiNAC offre l’ampia visibilità e il controllo granulare di cui le aziende moderne hanno bisogno. La soluzione prevede una protezione completa e automatizzata per (e da) qualsiasi dispositivo IoT connesso alla rete.

La protezione inizia raccogliendo automaticamente le informazioni su un dispositivo che si connette la rete. Poi confrontandolo con una libreria di profili di dispositivi e quindi collegandolo a una policy. In questo modo garantisce che tutti i dispositivi connessi siano autenticati e soggetti a policy basate sul contesto. Policy di sicurezza che definiscono chi, cosa, quando, dove e come, la connettività sia consentita.

Queste regole vengono poi distribuite attraverso la rete. Ciò assicura che questi dispositivi possano accedere solo ad applicazioni, segmenti di infrastruttura e risorse per cui sono stati autorizzati. FortiNAC può quindi assegnare dispositivi IoT autenticati a specifici segmenti di rete. Tali segmenti isolano i device e le loro applicazioni dal resto del network.

Mettere in sicurezza la rete

FortiNAC è in grado di monitorare costantemente i dispositivi IoT, inclusi i loro dati e le applicazioni. Quale componente integrato di Security Fabric, FortiNAC consente inoltre di identificare eventuali cambiamenti nello stato del dispositivo. E, di conseguenza, di intraprendere un'azione immediata, come la quarantena o l'aggiornamento delle regole d’accesso.

Ad esempio, se Security Fabric identifica una videocamera digitale che improvvisamente inizia a richiedere dati, FortiNAC può immediatamente isolare quel dispositivo e contrassegnarlo per un'ispezione.

Poiché il numero di dispositivi IoT connessi alla rete continua a crescere, anche i rischi alla sicurezza aumentano. FortiNAC risponde a questa sfida innanzitutto consentendo alle aziende di identificare tutti i dispositivi sul network al point of access.

Poi, assegnando i device a segmenti di rete protetti, in modo che abbiano accesso solo alle risorse autorizzate. E quindi, come parte del Fortinet Security Fabric, monitorando continuamente tali dispositivi per rilevare e rispondere automaticamente alle minacce.

Maggiori informazioni sul sito dell’azienda.