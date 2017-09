Formare i nativi additivi: Eos porta la stampa 3D in università

Eos ha annunciato l’intenzione di ampliare il proprio programma Academia per promuovere la stampa 3D basata su polveri presso università e istituti di ricerca. Dopo la registrazione, gli istituti che parteciperanno al programma potranno accedere in modo esclusivo ad aggiornamenti periodici sul mondo dell’additive manufacturing, attraverso sample, white paper e varie attività pensate appositamente per il settore accademico. Sarà anche possibile ottenere un accesso esclusivo a tre nuovi pacchetti.

La combinazione di formazione specializzata con l’utilizzo dei loro stessi sistemi di stampa 3D consentirà a ricercatori e docenti di sperimentare in prima persona le numerose possibilità offerte da questa tecnologia e di insegnare attivamente ad altre persone le conoscenze acquisite.

Al tempo stesso, le università potranno aumentare la loro offerta come centri di formazione, andando a sfruttare le competenze ottenute per offrire un’ampia gamma di corsi sui principali argomenti relativi alle tecnologie di stampa 3D.

“Per noi è essenziale preparare gli scienziati e gli studenti di oggi per i requisiti professionali di domani”, ha dichiarato il regional manager italiano Giancarlo Scianatico. Da più di 20 anni, del resto, Eos supporta ricercatori e docenti attraverso il programma Academia e consente loro di acquistare i sistemi Eos con particolari agevolazioni. Più di 300 sistemi EOS vengono già utilizzati presso università e istituti di ricerca di tutto il mondo.

Formare i nativi additivi

Nei prossimi anni la stampa 3D industriale diventerà parte integrante della produzione su larga scala, sia per i polimeri che per i componenti metallici. Chiunque desideri promuovere l’innovazione e influenzare lo sviluppo del business in futuro deve conoscere i principi dell’Additive Manufacturing e il relativo potenziale.

Di conseguenza, è ancora più importante iniziare a formare la prima generazione di “nativi della produzione additiva”. Oltre ai propri sistemi e a due sistemi entry-level di Sintratec, EOS ha incluso nel programma vari webinar, corsi e ulteriori opzioni di formazione. Il pacchetto permette di sviluppare in modo più efficiente una formazione base specifica per la tecnologia AM, da cui è possibile trarre vantaggio sia per la ricerca che a scopo didattico.

“Dopo anni di stretta collaborazione con EOS e di utilizzo dei suoi sistemi di elaborazione dei materiali metallici per la ricerca e a scopo di formazione, la grande esperienza che abbiamo acquisito con la stampa 3D e il mondo dell’additive manufacturing ci consente oggi di preparare gli studenti per gli scenari della produzione di domani - ha detto Luca Iuliano, professore di Tecnologie e Sistemi di Produzione del Politecnico di Torino -. Al tempo stesso, questa partnership diventa una caratteristica distintiva nelle opportunità di formazione e apprendimento offerti dal nostro ateneo, permettendoci così di rimanere al passo con i tempi in termini di innovazione e tendenze legate a quel concetto di Industry 4.0 sempre più presente anche nel panorama italiano”.

Come è fatto il programma Academia

A seconda dei requisiti il programma Eos Academia offre semplici soluzioni per entrare rapidamente nel mondo dell’additive manufacturing. Per registrarsi al programma, le organizzazioni devono essere istituti didattici riconosciuti, utilizzare i sistemi EOS per almeno il 50% dei propri corsi di formazione e non utilizzare le tecnologie a scopo di produzione commerciale. Registrandosi entro il 20 ottobre 2017, inoltre, tutti gli istituti avranno la possibilità di partecipare all’estrazione di 10 Kit Sintratec offerti da EOS.Oltre a ricevere gratuitamente preziose informazioni, i partecipanti che si registrano per il programma possono scegliere fra tre moduli.

Il modulo Freshman è progettato per gli istituti che desiderano apprendere le nozioni di base della stampa 3D e integrarle nei propri corsi. Il kit Sintratec, che comprende le attrezzature di base per un sistema di stampa 3D basato su polveri, offre ai docenti l’opportunità di applicare e insegnare i principi fondamentali della produzione AM in termini di tecnologia e applicazione.

Il modulo Graduate consente agli istituti di iniziare immediatamente a utilizzare e insegnare le tecnologie di stampa 3D sul piano pratico. Viene fornito un sistema di sinterizzazione laser Sintratec S1 a condizioni favorevoli, oltre a un corso di formazione che consente di ottenere una certificazione EOS Academia. In questo modo, gli utenti possono entrare nel mondo della stampa 3D in tempi più brevi e ottenere un’esperienza pratica iniziale nella progettazione e produzione di componenti AM.

Il modulo Scientist è pensato per gli istituti che desiderano sfruttare l’intera gamma di possibilità della stampa 3D industriale per la ricerca e a scopo di formazione. Comprende sistemi EOS selezionati (per materiali metallici e polimeri) e un corso di formazione della durata di diversi giorni presso EOS. Nell’ambito di questo programma e sulla base di un sistema di stampa 3D industriale, le università possono utilizzare a livello intensivo le tecnologie per le attività di ricerca.