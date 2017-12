Per Flickr l’iPhone è la fotocamera più usata del 2017

L'anno sta per finire e, come da tradizione, il sito di condivisione di immagini Flickr propone le statistiche sui device più utilizzati nelle foto postate sua piattaforma.

Come è successo lo scorso anno, anche per il 2017 a conquistare il primo posto è iPhone. Nel presentare le statistiche annuali, nel rapporto “Top Devices of 2017”, Flickr offre dati interessanti. L’azienda informa che gli smartphone realizzano il 50% delle foto caricate sulla piattaforma. Un valore in ulteriore, seppur leggera, crescita rispetto al 48% del 2016. Ma soprattutto, se si tirano le somme sui marchi, “Apple iPhone” è ancora il modello di fotocamera dominante.

In pratica, ben nove dei primi dieci “top device” contengono “iPhone” nel nome. Il lancio dei nuovi iPhone X e 8 è ancora troppo recente. Infatti, per quanto riguarda i modelli di iPhone, i più popolari sono risultati iPhone 6, iPhone 6s e iPhone 5s. Naturalmente, sempre in relazione all’utilizzo come fotocamera sulla piattaforma Flickr.

Non mancano i marchi "classici"

I marchi storici tuttavia conservano ancora il loro seguito. Il secondo marchio più utilizzato dai fotografi su Flickr è infatti Canon e Nikon è il terzo. I due marchi giapponesi totalizzano rispettivamente il 23% e il 18% dei “top 100 devices”. Per fare la proporzione, il peso di iPhone, nelle sue varie versioni, è del 54% dei “top 100 devices”.

Sul blog di Flickr (a questo link) è possibile visualizzare anche le belle immagini delle foto Top 25 del 2017. Oltre che maggiori dettagli sul report annuale e altre “top charts” per il 2017.