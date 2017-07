Fleet management: Lexmark rilascia MVE 3.0

Lexmark ha rilasciato la versione 3.0 di Markvision Enterprise (MVE 3.0), soluzione software per il fleet management.

MVE 3.0 offre una migliore visibilità sulla flotta di dispositivi di rete e multifunzione, indipendentemente dal relativo produttore.

La nuova release del software di fleet management è dotata di un'interfaccia moderna e completamente rinnovata che elimina la necessità di plugin del browser, offrendo prestazioni più rapide, migliore usabilità, maggiore sicurezza e una riduzione del tempo di installazione.

L'interfaccia utente intuitiva unisce funzionalità a un nuovo design di visualizzazione per fornire un'esperienza utente intuitiva, coerente e semplice da usare.

MVE 3.0 rileva i device, ne raccoglie le informazioni e consente ai clienti di organizzare i dispositivi in ​​gruppi per eseguire ricerche, pianificare in modo efficiente le attività e tenere traccia degli asset lungo tutto il loro ciclo di vita.

MVE 3.0 è un elemento chiave dell'approccio esteso di Lexmark per la sicurezza dei dispositivi.

I clienti possono individuare automaticamente i dispositivi in ​​rete e configurare le relative impostazioni, comprese le policy di sicurezza, come la chiusura di porte non necessarie o l'attivazione di controlli sugli accessi.

MVE 3.0 aiuta inoltre a garantire una costante compliance in tema di security, con controlli pianificati sui dispositivi per verificare che rispettino le policy di sicurezza e la rimozione automatica di dispositivi non in linea con le suddette policy.

Secondo Allen Waugerman, senior vice president and chief technology officer di Lexmark, Da tempo ormai, Lexmark Markvision Enterprise offre ai clienti la possibilità di gestire centralmente la propria flotta di dispositivi enterprise, indipendentemente dal fatto che si parli di pochi device o di qualche migliaia di macchine. La versione 3.0 migliora ulteriormente questa tradizione offrendo maggiore usabilità e sicurezza.