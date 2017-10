Hpe, tecnologia flash e alte prestazioni per Pmi

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato una nuova gamma di infrastrutture in grado di abilitare le Pmi a incrementare le performance applicative, riducendo i rischi, senza costi aggiuntivi e a budget contenuti.

La costante evoluzione del ruolo dell’IT – da supporto di back-end a strumento a supporto del business – richiede alle organizzazioni di ogni dimensione la capacità di operare in modo più rapido e agile. Spesso però i clienti di piccole medie dimensioni non riescono a tenere il passo con l’innovazione a causa di disponibilità economiche ridotte, problemi legati al personale o di altra natura.

Per supportare i clienti ad introdurre e beneficiare dei vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie, HPE propone il mix di sistemi, soluzioni di rete, storage e programmi di finanziamento per le Pmi.

Per le medie aziende che hanno bisogno di applicazioni business più veloci, HPE ha introdotto all’interno del proprio portfolio flash diverse novità: un nuovo e più potente storage array HPE MSA, i flash array HPE Nimble Storage e un sistema iperconvergente all-flash HPE SimpliVity 380 Gen 10 ancora più economico.

Completa questi nuovi sistemi all-flash il nuovo switch HPE StoreFabric M-Series, che offre il miglior rapporto costo-prestazioni del settore, per connettività Ethernet e storage di rete.

Inoltre le organizzazioni di medie dimensioni che vogliano adottare i server industry standard sicuri possono contare sui sistemi HPE ProLiant ML110 Gen10, ProLiant ML350 Gen10 e ProLiant DL580 Gen10, ottimizzati per supportare la crescita del business attraverso il giusto mix di prestazioni, prezzo e versatilità.

HPE ha introdotto anche una nuova soluzione WiFi appositamente progettata per le aziende con meno di 100 dipendenti. HPE OfficeConnect OC20 mette a disposizione una rete WiFi ad alte prestazioni, sicura, affidabile e cost-effective adatta anche alle aziende che non dispongono di risorse IT dedicate.

Storage e networking ottimizzati per l’IT ibrida

Le Pmi possono disporre di storage all-flash a prezzi accessibili, grazie alla nuova Hyperconverged Infrastructure (HCI) HPE SimpliVity 380. HPE ha introdotto nuove configurazioni SimpliVity 380 entry-level ad un costo inferiore del 20% rispetto al prezzo di mercato. Le soluzioni offrono tutti i vantaggi della tecnologia all-flash, con performance pari al doppio delle hybrid solution a metà della latenza.

HPE SimpliVity 380 HCI è destinata alle organizzazioni di medie dimensioni che devono poter contare sull’agilità e sulla convenienza del cloud, beneficiando delle prestazioni e della sicurezza garantite dalle soluzione on-premise. Le funzionalità integrate - di data protection, disaster recovery, deduplication e compression - soddisfano le principali necessità, offrendo ulteriori opportunità di consolidamento e risparmio.

La piattaforma HPE Nimble Storage Predictive Flash, che comprende l'engine analitico predittivo più avanzato del settore, è dedicata ai clienti che ricercano una vera soluzione all-flash di nuova generazione. L'analisi predittiva InfoSight è in grado di affrontare oltre l'86% delle problematiche storage prima che possano verificarsi e consente un livello di disponibilità misurato pari al 99,9999%.

Questa tecnologia offre performance superiori e la più alta disponibilità, permettendo di scalare fino a livelli di petabyte, al crescere del business. HPE ha annunciato l'acquisizione di Nimble Storage a inizio anno. Da novembre 2017 l'intero portfolio di soluzioni adattative e all-flash Nimble Storage sarà disponibile esclusivamente presso i partner di canale HPE di tutto il mondo.

Per lo storage di livello enterprise a costi accessibili, i modelli MSA 2050/2052 raggiungono prestazioni doppie rispetto alla precedente generazione a parità di costo. HPE abilita la connettività SAS diretta per i server ProLiant Gen10 verso lo storage MSA1050/2050, permettendo di accedere allo storage flash senza bisogno di alcuna infrastruttura di rete.

Per molte PMI, il pensiero di dover installare un'infrastruttura di rete Fibre Channel dedicata ai sistemi flash rappresenta un costo proibitivo. Gli switch HPE StoreFabric M-series permettono di implementare un'infrastruttura di rete ad alte prestazioni per flash a costi accessibili. La nuova famiglia di switch Ethernet HPE StoreFabric M-Series offre infatti un networking ottimizzato per flash attraverso connessioni iSCSI standard. I clienti MSA, Nimble, 3PAR e SimpliVity possono contare su soluzioni flash in grado di fornire elevate performance per app e utenti attraverso una architettura di rete per tempi di latenza estremamente bassi a prezzi tra migliori sul mercato.

Server Gen10, sicuri nel firmware

HPE sostiene le PMI nel prevenire qualunque tipo di attacco che potrebbe interromperne il business. Le caratteristiche di sicurezza dei server ProLiant ML110 Gen10, ProLiant ML350 Gen10 e ProLiant DL580 Gen10 garantiscono il massimo della protezione contro gli attacchi diretti al firmware.

I modelli offrono un mix equilibrato di prestazioni, capacità e gestibilità e si inquadrano come scelta ideale per PMI in crescita, sedi remote e distaccamenti (ROBO). In combinazione con ClearOS, rendono l'IT più semplice, sicuro e accessibile per PMI e ROBO.

Il server ML100 Gen10 è il tower monoprocessore dalle performance migliori per PMI e ROBO raggiungendo il 21% di prestazioni in più rispetto alla generazione precedente. Il server ML350 Gen10 è il tower 2P più potente e versatile della linea ProLiant grazie al 71% di performance in più e al 27% di incremento nel numero di core rispetto alla generazione precedente. Il modello HPE ProLiant DL580 Gen10 offre sicurezza, espansibilità storage e scalabilità prestazionale da due a quattro processori per supportare le applicazioni business-critical delle medie aziende.