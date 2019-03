L’obiettivo è rendere il fitness e il benessere più accessibili e accettabili a un numero maggiore di utenti in tutto il mondo. Per raggiungerlo, Fitbit propone quattro nuovi prodotti: Versa Lite Edition, Inspire HR, Inspire e Ace 2.

Piuttosto differenti fra loro, sono pensati per favorire la scelta del dispositivo più adatto alle singole necessità, offrendo funzioni avanzate per la salute e la forma fisica a un prezzo più competitivo rispetto ai modelli precedenti.

“Dalla fondazione di Fitbit avvenuta quasi 12 anni fa, abbiamo una comunità in costante crescita di oltre 27 milioni di utenti attivi in tutto il mondo che si supportano e motivano per restare attivi, dormire meglio, ridurre lo stress, gestire il peso e vivere una vita più sana, sfruttando appieno le potenzialità della nostra piattaforma integrata e la l’app mobile”, afferma James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit.

Il settore degli indossabili continua a crescere ed evolversi: secondo una ricerca IDC, le spedizioni globali di dispositivi indossabili raggiungeranno 189 milioni di unità entro il 2022, rispetto alle 125 milioni di unità del 2018; nonostante la crescita sia trainata dagli smartwatch, i tracker continueranno a ricoprire un ruolo importante nel mercato. Per Fitbit, questa rapida crescita rappresenta una grande opportunità per introdurre nuovi utenti alla categoria con nuovi smartwatch e tracker più accessibili venduti a prezzi competitivi.

“Con i nostri nuovi prodotti, offriamo dispositivi indossabili di alta qualità e facili da utilizzare, più economici e accessibili, per aiutare sempre più persone di ogni età e livello di attività fisica a vivere una vita più sana, compresi coloro che non hanno mai provato un dispositivo indossabile – prosegue Park –. Continueremo a lavorare alla piattaforma Fitbit per offrire un’esperienza ancora più personalizzata e preziosa per i nostri utenti attraverso un servizio premium a pagamento che dovrebbe essere lanciato nel corso del 2019”.

Il nuovo smartwatch

Basato sulla famiglia Fitbit Versa, Fitbit Versa Lite Edition è uno smartwatch per tutti i giorni, che offre le principali funzioni smart e per il fitness di Versa, tra cui rilevamento automatico dell’attività, del battito cardiaco con tecnologia PurePulse, monitoraggio delle fasi del sonno. A queste aggiunge oltre 15 modalità di allenamento basate su obiettivi, GPS condiviso, notifiche dello smartphone, 4 app, un’autonomia di oltre 4 giorni e un sensore in grado di fornire una stima delle variazione nei livelli di ossigeno nel sangue e tracciare nuovi indicatori di salute personale, come l’apnea notturna.

Dotato di un singolo pulsante per una maggiore fruibilità di utilizzo, Fitbit Versa Lite Edirtion è resistente all’acqua ed è disponibile in nuovi colori dedicati a un pubblico giovanile. Costa 159,99 euro.

I tracker per tutti

Fitbit Inspire HR è il tracker con rilevazione continua del battito cardiaco più economico e accessibile prodotto da Fitbit: è venduto a 99,99 euro. Offre rilevazione automatica di tutte le attività giornaliere, oltre 15 modalità di allenamento basate su obiettivi, GPS condiviso e sessioni di respirazione guidata in un design elegante e sottile.

Fitbit Inspire è invece pensato per chi acquista un dispositivo indossabile per la prima volta e desidera un tracker economico e facile da utilizzare. È disponibile a 69,99 euro e offre le funzioni di benessere e forma fisica essenziali per restare motivati. Tra queste troviamo la rilevazione di tutte le attività giornaliere e dell’allenamento, monitoraggio del sonno, celebrazione obiettivi, promemoria per il movimento e app di timer e cronometro. Entrambi sono resistente all’acqua, usano schermo touch, forniscono le notifiche dello smartphone e hanno un’autonomia che può arrivare fino a 5 giorni.

Per stimolare i bambini a un vivere più sano

Dal canto suo, Fitbit Ace 2 è pensato per aiutare i bambini da 6 anni ad adottare abitudini più sane e li incoraggia a restare attivi in compagnia di amici e familiari. Ace 2 ha un nuovo design resistente all’acqua con una cornice che protegge lo schermo durante le attività quotidiane, è disponibile in nuovi colori vivaci pensati per i più piccoli e offre una gamma di accessori che include cinturini con trame stampate.

Con Ace 2 vengono introdotti nuovi quadranti orologio animati e personalizzabili, sfide motivanti che incoraggiano i bambini a muoversi, e avatar e immagini del profilo colorate con cui sarà possibile personalizzare il profilo personale nell’app Fitbit. I genitori dovranno creare un account di famiglia Fitbit per configurare Ace 2 con l’account dei loro figli e tracciare tutte le attività. Sarà in vendita entro l’estate a 69,99 euro.

Un’app sempre più motivante e ispiratrice

L’app Fitbit verrà presto riprogettata con un nuovo design, offrendo agli utenti maggiori possibilità per personalizzare il percorso di benessere personale con Fitbit. Grazie al nuovo design, sarà più semplice visualizzare e comprendere le statistiche personali di benessere e forma fisica, registrare dati, scoprire nuovi contenuti e connettersi con la comunità globale nel social network di Fitbit. L’aggiornamento introdurrà inoltre Fitbit Focus, una nuova sezione disponibile nella parte superiore del pannello, che offrirà consigli, messaggi e suggerimenti personalizzati per coinvolgere, informare e motivare gli utenti.