La firma digitale diventa wireless via bluetooth

InfoCert ha varato WirelessKey, un nuovo token di firma digitale che può essere utilizzato in modalità tradizionale, attraverso il collegamento al pc, ma anche in modalità wireless con qualunque dispositivo mobile, smartphone o tablet, sfruttando la tecnologia bluetooth.

Con WirelessKey, gli utenti possono autenticarsi ai servizi online della Pubblica Amministrazione dal proprio dispositivo mobile e senza dover configurare i certificati all’interno del browser.

Ad esempio per accedere ai servizi di INPS, Processo Civile Telematico e Agenzia delle Entrate, con WirelessKey basta attivare la funzione di connessione bluetooth: a tutte le transazioni è garantita una sicurezza di “livello 3”, ovvero al massimo livello di affidabilità per le fasi di autenticazione e accesso al servizio.

In particolare WirelessKey, con un tocco, consente agli avvocati di accedere al Portale Civile Telematico da dispositivi mobili, ai commercialisti di usufruire di tutti i servizi del Sistema Camerale e agli imprenditori di accedere ai servizi online per i quali è richiesta l’autenticazione.

Come dice Carmine Auletta, CIO della Certification Authority che fa parte del Gruppo Tecnoinvestimenti in una nota, "WirelessKey è uno strumento di firma digitale completamente innovativo, che permette di semplificare l’attività di imprenditori e professionisti, permettendo loro di operare anche lontano dall’ufficio o dallo studio in totale sicurezza”.

Un anno di sviluppo per la firma digitale wireless

La realizzazione di WirelessKey ha richiesto al team di Ricerca e Sviluppo di InfoCert 12 mesi di lavoro con il coinvolgimento di diversi partner e istituti di ricerca esterni in una logica di open innovation.

Oltre al progetto hardware il team ha concepito e sviluppato l’intero stack software, incluso uno speciale browser integrato all’interno dell’app Dike Mobile di InfoCert disponibile su iOS e Android.

WirlessKey conferma i vantaggi che caratterizzano la firma digitale di InfoCert, come la piena conformità alle normative italiane e europee: infatti il dispositivo ospita certificati di firma eIDAS capaci di garantire il massimo valore legale a qualunque transazione di firma.

Disponibile su www.wirelesskey.it o sul sito InfoCert, si può già acquistare online al prezzo promozionale di 99 euro +IVA invece di 149 euro +IVA.

L’acquisto include il riconoscimento via Web di InfoCert, la procedura di identificazione totalmente online che consente di ottenere subito la firma digitale senza doversi recare presso lo sportello di un pubblico ufficiale.