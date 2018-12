Mozilla, a cui si deve lo sviluppo del browser Firefox, è da più di venti anni tra i protagonisti di Internet. La community free software è stata fondata nel 1998 da ex membri di Netscape, uno dei primi browser web in assoluto.

Ma la comunità di Mozilla non è certo abituata a rallentare e continua a stare al passo con le innovazioni. Sia in termini della visione della natura stessa e del futuro di Internet. Sia per quanto riguarda gli aspetti legati agli standard e alle tecnologie che sostengono la rete mondiale del web.

Negli ultimi anni, l’innovazione ha preso una forte piega mobile. E tra i protagonisti di livello mondiale del mercato mobile c’è senz’altro Qualcomm.

Firefox sulla piattaforma Snapdragon

All’evento Snapdragon Tech Summit tenuto alle Hawaii, il focus da parte di Qualcomm e degli ospiti è stato soprattutto il 5G. Qualcomm stessa per l’occasione ha presentato lo Snapdragon 855, mobile platform di nuova generazione.

Ma la piattaforma mobile non è stata l’unica protagonista dell’evento. A condividere le luci della ribalta c’era anche la compute platform. All’evento era in dimostrazione un prototipo di laptop con il nuovo chipset Snapdragon 8cx Compute Platform di Qualcomm. Un chipset che potrebbe offrire un nuovo livello di prestazioni per i cosiddetti computer Always On Always Connected.

A mostrare le capacità della nuova compute platform, c’era anche una versione preliminare del browser Firefox ottimizzato.

A confermare che qualcosa si sta muovendo in questa direzione c’è anche un’anteprima offerta sul blog Mozilla. Un post sul blog denominato “Future Releases”, a sottolineare che si tratta ancora di un progetto in corso.

Mozilla conferma di stare collaborando con Qualcomm allo scopo di ottimizzare Firefox per Snapdragon compute platform.

Una versione nativa ARM64 di Firefox è sul banco da lavoro, per sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma Snapdragon. E per offrire agli utenti un’esperienza più fluida e reattiva anche sul web.

La nuova versione di Firefox sarà dunque ottimizzata per dispositivi Always On Always Connected con Snapdragon compute platform multi-core e Windows 10. E chissà che non vedremo arrivare anche un Windows Lite su prodotti di questa categoria.