Amazon ha introdotto la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Sulle caratteristiche tecniche c’è qualche miglioramento, ma niente di rivoluzionario.

Il Fire HD 8 è comunque un prodotto interessante e dal prezzo competitivo. Il display widescreen in alta definizione da 8” ha risoluzione 1280x800 (189 ppi). È inoltre equipaggiato con un processore quad-core da 1,3 GHz e 1,5 GB di RAM.

La durata della batteria indicata da Amazon è fino a 10 ore con un utilizzo misto del dispositivo. Lo spazio d’archiviazione interno è di 16 GB o 32 GB, con il supporto per espanderlo di ulteriori 400 GB. Ora è inoltre possibile installare le app dalla card microSD, per le situazioni di mobilità.

La fotocamera frontale HD da 720p consente di effettuare le videochiamate. Mentre per scattare foto (e registrare video in HD 720p) c’è la fotocamera posteriore da 2 MP. È possibile salvare le foto sul cloud grazie all’archiviazione illimitata gratuita su Amazon Photos, disponibile per tutte le immagini scattate con i tablet Fire.

Il comparto audio si basa su doppi altoparlanti stereo ottimizzati per Dolby Digital Plus e Dolby Atmos. Il tablet prevede poi il supporto Wi-Fi dual band.

Amazon Alexa e Fire HD 8

È interessante sottolineare che la versione statunitense (o anche, ad esempio, quella tedesca), prevede il supporto hands-free per Alexa. È cioè possibile chiedere con comandi vocali all’assistente virtuale Amazon di eseguire una serie di azioni.

La scheda tecnica della versione italiana del Fire HD 8 chiaramente non prevede questa funzionalità.

D’altro canto, l’arrivo di Alexa in iItaliano sembra ormai imminente. Sarà interessante verificare se il controllo vocale sarà da subito disponibile sul nuovo Fire HD 8, quando Alexa “parlerà” l’italiano.

Il nuovo Fire HD 8 è in pre-ordine, con prezzi a partire da 99,99 euro. Le spedizioni inizieranno il 4 ottobre. Il prezzo di 99,99 euro si riferisce alla versione 16 GB con offerte speciali che appaiono quando il dispositivo è in standby. Cioè con il salvaschermo sponsorizzato con promozioni, offerte speciali e annunci anche personalizzati. Il prezzo della versione 16 GB senza offerte speciali è di 114,99 euro. La versione da 32 GB costa 119,99 o 134,99 euro, a seconda se con o senza offerte speciali.

Sono disponibili anche le custodie per Fire HD 8, in vari colori e utilizzabili sia in posizione verticale che orizzontale.

Maggiori informazioni sul tablet Fire HD 8 sono disponibili sulla scheda del prodotto, sul sito Amazon.