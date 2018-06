Filiera delle uova da gestire con blockchain

Great Eggspectations!, è la call for ideas lanciata da Seeds&Chips in partnership con Coop e Ibm, per utilizzare i criteri di blockchain nella filiera delle uova.

La produzione e la filiera delle uova sono tra le più vitali nel sistema alimentare globale, ma anche tra le più vulnerabili. Le recenti minacce in tutta Europa hanno infatti sollevato, sia per le imprese che per i consumatori, la necessità di individuare nuovi principi di responsabilità e trasparenza lungo tutta la catena di produzione e distribuzione.

La blockchain, in questo senso, sta aprendo un mondo di opportunità che offriranno un enorme vantaggio competitivo sostenibile, in ogni settore e filiera di appartenenza.

La Call coinvolge Seeds&Chips, Coop e Ibm, rispettivamente l’ecosistema sul FoodTech per eccellenza, il più grande retail su larga scala e il leader delle innovazioni per il mondo del business. Alla base dell’iniziativa, la strada comune da percorrere verso una filiera delle uova più trasparente e autentica, per avere accesso informazioni sicure su ciò che acquistano e mettono in tavola.

Lo scopo della Call è individuare le migliori soluzioni con tecnologia blockchain in vari ambiti: monitoraggio della catena di distribuzione; agricoltura; tracciabilità; retail innovation; big data e monitoraggio di precisione.

Mentre i progetti presentati dovranno appartenere alle seguenti categorie: retail su larga scala; mercati locali; sistemi integrati.

C'è tempo fino al 15 luglio per presentare progetti e soluzioni e ridisegnare la filiera delle uova.

In premio, la possibilità di sviluppare il progetto con la filiera Coop utilizzando la totalità di servizi Cloud Ibm (inclusi Watson IoT, Blockchain e Cognitive Computing) con un credito di utilizzo gratuito fino a 120.000 euro. Il vincitore sarà proclamato il 30 settembre.

Gabriele Tubertini, Direttore Sistemi Informativi e Organizzazione di Coop Italia vede nella blockchain «l’opportunità di dare al consumatore un’informazione ancor più trasparente e capillare sulla filiera delle uova, usando l’innovazione tecnologica come veicolo di coinvolgimento responsabile di tutti gli attori della catena produttiva».