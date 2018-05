FileMaker 17, creare database e app è più semplice

Arriva la versione nuova e aggiornata della piattaforma per creare database e app personalizzate: FileMaker 17. Una piattaforma potente ma che allo stesso tempo aiuta sviluppatori e utenti a realizzare in maniera rapida i progetti custom.

In linea con questa tradizione, anche quest’ultima release offre funzioni di sviluppo, mobilità, amministrazione e integrazione per incrementare la produttività. La versione 17 arriva a un anno di distanza dalla precedente release. Lo scorso anno alla soluzione desktop e server si era unita anche la piattaforma FileMaker Cloud.

Le novità di FileMaker 17

Nuove funzioni e miglioramenti introdotti nell’ultima versione si incentrano su tre settori principali: sviluppo, mobilità e amministrazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo, ci sono sei nuove app pronte per l'uso per rendere ancora più rapido il lavoro. Servono allo scopo di aumentare la produttività anche i formati master/dettagli. Il tradizionale modo Formato scheda è stato riprogettato all’insegna di una maggiore semplicità d’uso.

Sul versante della mobilità, le app su iOS possono ora catturare le informazioni fornite dai sensori di iPad o iPhone. È anche possibile visualizzare le notifiche locali quando FileMaker Go non è in esecuzione o è in background. Inoltre, viene supportato il trascinamento di testo, foto e file tra le app su iPad con iOS 11.2.

Per l’amministrazione e l’integrazione, è stata riprogettata la FileMaker Server Admin Console, con una interfaccia utente ottimizzata. Viene resa disponibile una versione di prova di FileMaker Admin API, fino al 27 settembre 2019. FileMaker Data API è stata migliorata e arricchita di nuove funzioni.

Tutte le altre novità e informazioni su FileMaker 17 sono disponibili sul sito dell’azienda, consociata Apple.

Conoscere FileMaker 17

Per scoprire la nuova versione FileMaker 17, lo staff di COSA propone in Italia diverse iniziative. Ci saranno due eventi dal vivo, a Roma il 5 giugno e a Bologna il 14 giugno. Inoltre video dedicati a FileMaker 17 sulla piattaforma COSA impari.

A ottobre ci sarà poi FM Devcon 2018, l’evento italiano per sviluppatori FileMaker.