FCA e Samsung: Industria 4.0 è wearable

Industria 4.0 in versione italiana trova una realizzazione forte e in piena corsa nell'impianto FCA di Cassino, nell'area della provincia laziale di Frosinone. Qui, su auto Alfa Romeo, vengono pensati e sperimentati molti processi che poi verranno adottati nelle altre fabbriche.

Gli annunci dei mesi scorsi hanno trovato piena realizzazione nell'attuale realtà della fabbrica madre del Suv Stelvio e di altri modelli di Alfa Romeo.

Da quando ha avuto inizio il processo di trasformazione di Fiat Chrysler Automobiles, gli impianti produttivi dell’azienda hanno svolto un ruolo centrale nell’affermazione e nel successo dei diversi marchi del Gruppo.

FCA ha lavorato alla digitalizzazione degli impianti produttivi con diversi partner per affinare ulteriormente l’efficienza della catena produttiva e contribuire a una migliore qualità del lavoro degli addetti di linea.

La relazione tra FCA e Samsung è iniziata proprio in questo ambito. «Il Digital Twin dei prodotti e la virtualizzazione degli impianti è già attiva - ha spiegato Gilberto Ceresa, CIO dell'impianto - il prossimo passo, anche grazie agli analytics, spingerà ancora oltre la manutenzione preventiva».

Fase uno: monitoraggio su touchscreen

La prima fase del processo di digitalizzazione ha riguardato la massa di informazioni disponibili all’interno delle fabbriche. Sono stati integrati dei dispositivi di visualizzazione – monitor Samsung ad alta luminosità lungo la linea di produzione, eBoard touchscreen in alcuni punti strategici – sui quali viene mostrato l’andamento della produzione stessa. Nel caso di situazioni anomale, vengono generati degli alert presi immediatamente in carico.

«I dispositivi consumer migliorano costantemente, a differenza dei device professionali», ha esplicitato Antonio Bosio, che per Samsung ha seguito il contratto con Fca; è quindi ovvio che oggi «il consumer possa essere usato per attività professionali», magari con alcune modifiche alla scocca e al software.

Fase due: smartwatch e tablet

La seconda fase del progetto di digitalizzazione presenta alcuni aspetti particolarmente interessanti. Il percorso scelto è stato di tipo “bottom-up”: i team leader hanno identificato le esigenze e progettato personalmente le soluzioni e i dispositivi necessari. Le soluzioni scelte sono state basate sulla coppia smartphone/smartwatch, opportunamente integrati.

Samsung Knox è una soluzione personalizzabile e in grado di garantire la totale sicurezza dei dati presenti sul terminale. Knox trasforma il terminale consumer in uno smartphone o tablet adatto alle esigenze di business.

Lo smartwatch come terminale

Uno degli aspetti più innovativi del progetto di digitalizzazione dei processi è l’adozione degli smartwatch da parte del personale di linea. Il dispositivo wearable si è mostrato ideale per snellire i processi, migliorare i flussi e l’ergonomia del lavoro.

Lo smartwatch Samsung Gear S3 Frontier, che funziona anche stand-alone (senza smartphone), ha permesso la totale personalizzazione del dispositivo. Totalmente integrato con il Manufacturing Execution System di FCA, in alcuni tratti della linea produttiva lo smartwatch Samsung è una dotazione professionale.

Industria 4.0 per sette milioni di auto

Sorto nel 1972, lo stabilimento di FCA a Cassino (Frosinone) ha finora prodotto oltre 7,3 milioni di vetture e si è ingrandito fino a raggiungere gli attuali due milioni di metri quadrati, di cui 530 mila coperti. La capacità produttiva dell'impianto è di circa 1.000 vetture al giorno.

I dipendenti sono circa 4.300. Rinnovato con l'avvio della produzione di Alfa Romeo Giulia, attualmente nello stabilimento persone, tecnologia e ambiente dialogano in armonia per realizzare vetture premium d'altissimo prestigio come Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio.

Il sito ha implementato e allineato tutte le tecnologie e le best practice degli altri stabilimenti FCA nel mondo, aggiornandole tra l'altro con motori all'avanguardia, perfetta distribuzione dei pesi ed eccellente rapporto peso/potenza.