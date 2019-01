È in vigore il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati, oltre che verso la Pubblica Amministrazione. Software house, consulenti, professionisti e associazioni di categoria si sono attrezzati per offrire risposte e soluzioni ai propri clienti e associati.

Chi utilizza un Mac per gestire la propria attività, può trovare diverse soluzioni adatte alle più diverse esigenze. Oltre, naturalmente, a quelle basate su cloud accessibili da ogni piattaforma. Molte di queste soluzioni sono peraltro cross-platform, quindi disponibili anche per altri sistemi operativi, tra cui Windows e Linux.

FM-EasyCom

Abbiamo visto in questo precedente articolo il modulo add-on Fm-Fatel di SOLinf, per chi utilizza FileMaker come software gestionale. La stessa società SOLinf sviluppa e propone gestionali basati su FileMaker, quali ad esempio FM-EasyCom. Quest’ultimo integra Fm-Fatel per la fatturazione elettronica, nella sua ultima versione.

SOLinf propone anche soluzioni di Customer Relationship Management, di contabilità e per settori specifici, integrabili anche con i dispositivi mobile iPad e iPhone.

SimplyFatt

SimplyFatt è un software gestionale per piccole e medie attività disponibile in versioni per macOS e Windows. È sviluppato da Lucanasoft e offre la possibilità di provare il software prima dell’acquisto, per verificare che corrisponda alle proprie esigenze.

Oltre che per le fatture, SimplyFatt consente di tenere sotto controllo scadenze, pagamenti, magazzino, statistiche e altro. Permette inoltre di personalizzare il layout dei documenti per la stampa e offre diversi modelli preconfezionati, per velocizzare il lavoro. Inoltre, SimplyFatt per iPad rende possibile gestire la propria attività anche in mobilità.

L’opzionale servizio Cloud di SimplyFatt, in abbinamento alla versione Network del software, permette di accedere ai dati e condividerli. È acquistabile come extra anche il servizio di fatturazione elettronica per SimplyFatt. Questo è integrato nel programma e consente di gestire l’intero processo della fatturazione elettronica. Invio delle fatture al Sistema di Interscambio dell'Agenzia dell'Entrate, firma digitale del documento, ricezione e conservazione delle fatture sia inviate che ricevute.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

OmniaGest

OmniaGest e Omnia Accounting sono due soluzioni per Windows e Mac di Omnia Studio. Il primo, OmniaGest 4.5 Pro è un software di gestione aziendale e contabilità. Omnia Accounting è disponibile in versione Light, per la contabilità generale, e Pro, per gestione aziendale, contabilità generale e analitica.

OmniaGest e Omnia Accounting sono entrambi multipiattaforma e realizzati in FileMaker. OmniaGest è un gestionale pensato per piccole e medie imprese con procedure standard. È progettato per gestire tutte le fasi dell’attività di un’impresa, dai preventivi alla vendita.

Omnia Accounting è una soluzione per la contabilità, e la versione Pro offre numerosi moduli aggiuntivi per la gestione dell’azienda. Per la fatturazione elettronica l’azienda sviluppa Omnia Fatturazione. Questa è una soluzione che si integra con i prodotti OmniaGest e anche con le applicazioni FileMaker di terze parti.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Omnia Studio, a questo link.

Konga

EasyByte è una società, anch’essa italiana, che produce e distribuisce software per la gestione aziendale su macOS, Windows e Linux. L’azienda ha una lunga esperienza nel settore, avendo lanciato nel 1985 PardoMac, il primo software italiano di gestione aziendale nell’ambiente grafico del Macintosh 128k.

Oggi, l’azienda realizza la famiglia di software gestionale Konga. Si tratta di applicazioni multipiattaforma (Mac, Windows e Linux) per la gestione di contabilità, fatture, magazzino, ordini, acquisti e altro.

Il software Konga si declina in diverse edizioni, che variano per caratteristiche e target di utilizzo. Lo sviluppatore spiega che Konga Lite è per le aziende individuali o le micro-aziende. Konga Mono è ideato per le piccole aziende e Konga Pro è invece dedicato alle aziende medio/grandi.

C’è un set di caratteristiche comuni, con quantità e capacità dei moduli che crescono man mano che si sale di versione. In più, è possibile abbinare al software i servizi cloud, anch’essi a scalare in base alle esigenze del cliente. Tra i moduli, c’è ora anche il nuovo Konga “L” (Legal Solution) per la gestione integrata delle fatture elettroniche.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di EasyByte Software, a questo link.