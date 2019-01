Fattura elettronica, un bilancio dei primi 15 giorni

Riguardo la fattura elettronica Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia fa sapere di aver registrato nelle prime due settimane del 2019 un ottimo andamento, in linea con le aspettative dei clienti sia in termini di funzionalità che di performance.

Alessia Berra, product & marketing manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia spiega che «in base ai dati che ci vengono restituiti dagli strumenti di monitoraggio, le performance di Fattura Smart sono eccellenti: i tempi di latenza medi, cioè la risposta dell’applicazione ad un comando dell’utente, sono al di sotto del mezzo secondo».

Tempi giusti per una fattura elettronica, che vuole essere uno strumento digitale al pari di tanti altri.

«Ad ogni modo - specifica Berra - conoscendo le criticità che potevano sorgere all’avvio dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica B2B, ci siamo attrezzati per tempo istituendo una task force di tecnici pronti ad intervenire in tempo reale».

I primi quindici giorni di fattura elettronica B2B obbligatoria hanno rappresentato per milioni di soggetti fatturanti una vera e propria trasformazione digitale, è il caso di dirlo, i cui contorni sono stati delineati dal comune sentire talvolta come problematici.

Fattura Smart, è il software in cloud che Wolters Kluwer ha sviluppato appositamente per la gestione end to end del processo di fattura elettronica e integrato con le applicazioni contabili dei commercialisti a cui i soggetti fatturanti si appoggiano.

Il software ha visto un boom di installazioni (quasi 300mila), e l’operatività è stata fin da subito intensa, senza particolari criticità.

È evidente che l’adozione massiva e radicale di una procedura vitale per l’esistenza di milioni di imprese destasse preoccupazioni, ma per quanto concerne Fattura Smart, fa sapere Berra, non si sono registrate difficoltà che non fossero fisiologiche rispetto al normale funzionamento di un software applicativo adottato su larga scala.

