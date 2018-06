Fastweb va controcorrente, nuove offerte anche per i vecchi utenti

Le offerte sono nuove, ma sono indirizzate anche agli utenti vecchi. Fastweb si muove controcorrente e da oggi propone ai propri clienti la possibilità di richiedere, per il fisso, il passaggio alla migliore tecnologia disponibile e senza alcun addebito per l’eventuale sostituzione del modem o per l’opzione Ultrafibra che consente di navigare fino alla velocità di un Gigabit al secondo.

Tutti i clienti che si trovano in zone coperte dalla fibra ottica di Fastweb, avranno perciò la possibilità di richiedere gratuitamente la migrazione alla connessione in fibra con un semplice click attraverso MyFastPage, la pagina dedicata per i clienti o tramite App MyFastweb.

Ricordiamo che l’offerta fissa di Fastweb prevede due profili, Internet e Internet + telefono. La prima propone a 29,95 euro internet illimitato con connessione fino a 1 Gigabit/s. Internet + telefono offre a 34,95 euro internet illimitato con connessione fino a 1 Gigabit/s e chiamate illimitate ai numeri fissi nazionali. Le chiamate verso i mobili avranno un costo di 0,05 euro al minuto.

Oltre il fisso, anche il mobile

Ma le novità non si fermano al fisso. Fastweb rinnova anche il portafoglio della telefonia mobile e spinge sulla convergenza con la nuova Mobile Freedom, offerta di nuovo pensata per i già clienti del fisso, che prevede il raddoppio dei GB da 10 a 20, inoltre include minuti illimitati e 100 sms a 10,95 euro al mese (10 GB a 15,95 euro al mese per i clienti solo mobile).

L’offerta Mobile di Fastweb si completa inoltre con tre profili Mobile Entry, Mobile Voce, Mobile Giga con minuti, giga e sms inclusi, pensati per soddisfare al meglio tutti i bisogni di comunicazione. Tutte le offerte sono convergenti e accessibili ai nuovi clienti così come a chi ha già un abbonamento fisso. Mobile Entry è l’offerta entry level che offre 1 GB, 100 minuti e 100 sms a 1,95 euro al mese (2,95 euro al mese se si è clienti solo mobile), Mobile Giga offre 10 GB, 300 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile), Mobile Voce offre 3 GB, 1.000 minuti e 100 sms a 5,95 euro al mese (10,95 euro al mese per i clienti solo mobile).

Chiunque può aderire alle offerte del portafoglio mobile richiedendo la Sim Fastweb su rete 4G e 4G Plus con copertura di oltre il 98% del territorio nazionale. Il tutto senza nessun costo di entrata né di uscita, nessuna penale e nessun vincolo. E il primo rinnovo è gratuito in caso di attivazione online. Per tutte le offerte Fastweb Mobile i minuti di traffico incluso possono inoltre essere utilizzati anche per chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui Europa, Cina, Canada e Stati Uniti.

In un video, l'Amministratore Delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, presenta la nuova offerta.