Fastweb, massima velocità e costi chiari: #nientecomeprima

Fastweb punta sulla trasparenza, rivoluzionando l’offerta fissa e mobile: una strategia commerciale basata sulla semplificazione dei costi e sulla migliore tecnologia disponibile sul mercato, racchiusa nell’hashtag #nientecomeprima.

Bando ai costi nascosti e ai vincoli di durata: Fastweb sceglie, come sempre, di scommettere sull’innovazione, non solo sul fronte dei servizi ma anche delle offerte, attraverso una serie di novità dirompenti, pensate per consolidare il rapporto di fiducia col consumatore.

Strutturata in varie iniziative, la campagna #nientecomeprima è una strategia in continua evoluzione.

L’ultima novità lanciata da Fastweb è targata “More” e si basa su un rafforzamento dell’offerta mobile: per esempio un’offerta esclusivamente dedicata ai clienti fissi, con uno sconto sul prezzo e il raddoppio dei giga.

Un significativo vantaggio è dato dalla possibilità di migliorare la qualità della connessione senza costi aggiuntivi: basta un semplice click, infatti, per richiedere il passaggio alla tecnologia più evoluta e garantirsi così la massima velocità e stabilità della connessione.

La migrazione gratuita interessa sia i clienti fissi che quelli mobile e include il modem FASTGate con wi-fi di ultima generazione.

Sono già 400.000 i clienti mobile che hanno ottenuto l’accesso alla nuova rete 4G di Fastweb: la migrazione ha riguardato inoltre 300.000 clienti del fisso che hanno potuto contare gratuitamente sull’upgrade del servizio. Le prestazioni crescono ma non i costi, come spiega lo slogan “sempre di più senza chiedere nulla di più”.

L’operazione #nientecomeprima punta anche sull’eliminazione del vincolo di durata, dei servizi non richiesti e dei costi nascosti. Fastweb caratterizza così la propria offerta in uno scenario dominato da promozioni poco chiare e condizioni contrattuali poco trasparenti.

La qualità della connessione è una garanzia, così come le tariffe, come evidente nelle offerte Internet e Internet + Telefono. Tutto Incluso: un solo prezzo in fattura, con navigazione illimitata alla massima velocità disponibile – fino a 1 Gbit/s – e modem FASTGate compreso.

La gamma di servizi in offerta include i pacchetti Sky e My Sky con wi-fi integrato per la connessione via router e le funzioni On Demand. Particolarmente conveniente l’abbonamento per i già clienti Sky con un’unica bolletta e internet superveloce incluso.

Per semplificare la gestione delle utenze domestiche e tenere sotto controllo i costi, Fastweb propone anche l’offerta internet + energia, con corrispettivi gas e luce fissi per due anni. In aggiunta, è possibile attivare le chiamate illimitate verso mobile e 1000 minuti di chiamate verso i numeri internazionali.

Configurare le offerte è facile, grazie a costi e promozioni chiaramente dettagliati e alla possibilità di confrontare le diverse opzioni sul sito Fastweb. Il tutto, con la certezza di poter contare su una rete di grande qualità, con performance certificate e speed test di connessione tra i migliori sul mercato.