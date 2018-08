Fastweb Digital Academy, competenze digitali per giovani e Pmi

Prosegue il rapporto di collaborazione tra Fastweb e il comune di Bari con i corsi gratuiti organizzati dalla Fastweb Digital Academy, un’opportunità di formazione rivolta ai giovani e alle piccole e medie imprese.

Il programma, incentrato sui digital skill, si articolerà in sei diversi percorsi in programma fra Settembre 2018 e Giugno 2019.

Sede dei corsi sarà Porta Futuro Bari, il job center di nuova generazione sorto per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per offrire un orientamento qualificato a chi cerca lavoro.

Fastweb Digital Academy, creata insieme a Fondazione Cariplo nell’ambito di Cariplo Factory, è in prima linea con il Comune di Bari per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite lo sviluppo delle competenze digitali.

Dopo le esperienze portate avanti con successo a Palermo e Pescara, Fastweb investe sul futuro di Bari segnando un ulteriore passo avanti nel processo di innovazione avviato sul territorio. Un processo che negli ultimi mesi ha visto l’azienda investire nelle tecnologie di ultima generazione, come il 5G, e in infrastrutture innovative come la rete in fibra ad altissima velocità.

Specializzazione, creatività e formazione continua sono le parole chiave per accelerare la digital transformation: una missione che la città ha sposato ad ampio raggio nell’intento di favorire lo sviluppo del territorio, rilanciare l’economia e offrire nuove prospettive ai giovani e alle imprese più dinamiche.

Infrastrutture, servizi, sviluppo delle competenze: Bari si distingue come laboratorio di innovazione a tutto campo, orientato verso il futuro e deciso a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Il capoluogo pugliese ospiterà corsi dedicati a varie aree formative: Digital Marketing dell'E-commerce per le PMI, Digital Marketing & Communication per le imprese B2B e B2C, Digital Marketing Fundamentals, Social Media Marketing, Mobile Marketing e JavaScript for Web Designers. Destinatari dei percorsi di formazione saranno le pmi, i giovani e i candidati di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Fastweb Digital Academy è costantemente impegnata a valorizzare i talenti in linea con la mission della Cariplo Factory. Quest’ultima si traduce in un’ampia gamma di iniziative che include summer camp incentrati sul coding, sulla robotica e sul marketing con destinatari i ragazzi, fino ai percorsi di open innovation che vedono il coinvolgimento delle start up più interessanti del panorama nazionale. Obiettivo di questi percorsi è cogliere la sfida dell’innovazione, favorendo lo sviluppo delle nuove figure professionali e del capitale umano tramite occasioni di incontro professionale e di formazione specialistica di alto livello.

Per maggiori informazioni circa le modalità di candidatura, iscrizione e frequenza dei corsi è a disposizione il sito Fastweb Digital Academy, dove è possibile consultare tutte le iniziative e i corsi organizzati dalla Fastweb Digital Academy di Milano.