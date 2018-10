Fashion online: in Italia è arrivato Lyst

Lyst è sbarcato in Italia: il motore di ricerca dedicato al mondo fashion apre con un indirizzo .it.

Il lancio sul mercato italiano si colloca nell’ambito di un’espansione europea supportata da un round di investimenti che vede tra i protagonisti il gruppo francese LVMH, specializzato nei settori del fashion e del lusso.

Lyst.it è un motore di ricerca di prodotti fashion con un’offerta completa per uomo e donna che aggrega oltre 830 negozi online e permette di trovare velocemente al miglior prezzo l’articolo desiderato.

Connettendosi al sito e utilizzando l’apposita barra, si può effettuare una ricerca relativa al prodotto desiderato.

Nato in UK nel 2010 e affermatosi in America, Lyst oggi è presente nel mondo con oltre 5 milioni di prodotti e 12.000 brand.

In alternativa si navigan tra le sezioni abbigliamento, calzature, accessori, borse e gioielleria.

Gli item sono suddivisi categorie (come pantaloni) e sotto categorie (pantaloni cropped) per guidare l’utente nella shopping experience.

Si naviga nella piattaforma seguendo i filtri: brand, prezzo, taglia, materiale, colore e si può selezionare solo i prodotti in offerta o con consegna gratuita.

Il sito italiano propone già oltre 675.000 articoli per 2.165 marchi.

Piattaforma di aggregazione del fashion

Lyst aggrega in un’unica piattaforma i prodotti in vendita sia nelle principali boutique online e nei brand con e-store (Prada, Dolce&Gabbana, Gucci, Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo) sia sui principali e-commerce dedicati al mondo della moda, come Yoox, Luisa via Roma, Net-a-Porter, Farfetch, The Clutcher Forzieri, Giglio e Amazon.

Per presentare appropriatamente i prodotti Lyst utilizza il machine learning, con cui offre all’utente suggerimenti personalizzati sulla base dei propri acquisti e preferenze, proponendo nuovi brand da seguire o dando informazioni sugli ultimi trend in corso.

Registrandosi l'utente riceve alert sulle offerte e i riassortimenti.

Tutti i prodotti sono corredati informazioni su prezzo, descrizione e foto.

Una volta selezionato un item, il sito reindirizza sulla piattaforma e-commerce preposta su cui avverrà il pagamento e che gestirà la spedizione.