La roadmap di Cisco per capire Industria 4.0

È ciò che propone Cisco: una digital roadmap che partendo dalla mappatura dello stato attuale, definisce le priorità di business, gli investimenti da pianificare e i singoli passi di questo percorso. Lo fa anche partecipando alla Fiera di Parma “SPS IPC Drives 2017 - Tecnologie per l’Automazione Elettrica, Sistemi e Componenti”, dal 23 al 25 maggio, ripercorrendo attraverso 6 seminari la propria proposizione, insieme ai partner. È possibile partecipare ai seminari presenziando di persona oppure seguirli in streaming, a questo link.

Chi li seguirà in streaming riceverà la nostra guida "Come fare Industria 4.0". Connected Factory La sessione approfondisce il concetto di fabbrica come organismo interconnesso in cui il flusso dei dati può diventare un reale strumento di miglioramento dell'efficienza e della produttività.

Industrial Security Perché tutto funzioni, è necessario disporre di sistemi di aggregazione e di networking che proteggano le reti e i controller di fabbrica. I dati devono essere disponibili non solo sull’elaboratore locale, ma anche su una vasta gamma di device remoti, e non solo al singolo operatore o a chi si occupa di analisi dei dati ma anche ad una serie di collaboratori. Il seminario approfondisce le modalità attraverso le quali sia possibile strutturare un accesso sicuro e controllato alle risorse della fabbrica, con assegnazione di privilegi di accesso e delle risorse accessibili ad ogni singolo utente, fornitore, manutentore.

Real Time Location Tracking: Smart Logistic & Physical Safety Nel caso specifico della smart logistic bisogna pensare a un’integrazione di soluzioni di mobility e di tracciabilità, sempre più spesso integrate in una logica di allineamento dei processi di tracciabilità delle fasi produttive. Si parla così di Real Time location Tracking, che abilitano la tracciabilità di oggetti (magari mediante tag Rfid o in wifi), così come azioni più specifiche sulle persone. Proprio la localizzazione e sicurezza fisica delle persone rappresenta un altro tema molto attuale.

Industry Collaboration La richiesta crescente di flessibilità produttiva delle line di produzione, con la necessità di supporto alla produzione e risoluzione delle problematiche real-time, anche da remoto; formazione del personale in modo flessibile senza impatti sulla produzione; registrazione video delle modalità operative; collaborazione fra diverse funzioni aziendali quali R&D, produzione e manutenzione, fanno crescere la domanda di soluzioni di Collaboration in ambito industriale, integrate con bot per il dialogo automatizzato uomo-macchina. Connected Machines & Robots

Come funziona la mia linea di produzione? Riesco a renderla flessibile e adattativa? Come digitalizzare il retrofit per aumentare la disponibilità delle macchine e il controllo della qualità e trasformare i dati in un asset aziendale grazie all’applicazione degli advanced analytics? Come utilizzare gli incentivi fiscali previsti dal Piano Calenda 4.0 per digitalizzare la fabbrica? La via italiana all’industria 4.0: la visione di Cisco