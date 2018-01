Falla nei processori Intel: le cause e le spiegazioni

È stata scoperta una falla critica nei processori Intel che consente a un programma di accedere al contenuto delle aree di memoria protetta del kernel rendendo visibili i dati.

Microsoft e le community opensource sono già al lavoro per creare le patch necessarie nei kernel dei sistemi operativi. Da più parti si ritiene che le patch causeranno un rallentamento nelle prestazioni dei pc, dato che prevedibilimente si sposterà il kernel in uno spazio di memoria separato.

La posizione ufficiale di Intel è spiegata in una nota, in cui chiama in causa altre aziende.

Intel, dice la nota, e altre aziende tecnologiche sono state messe a conoscenza di una nuova ricerca di sicurezza che descrive metodi di analisi software che, se usati per scopi dannosi, possono raccogliere impropriamente dati sensibili da dispositivi informatici.

Intel da parte sua ritiene che questi exploit non abbiano il potenziale per corrompere, modificare o eliminare dati.

Le recenti notizie, prosegue la nota, secondo cui questi exploit sono causati da un bug o da una falla e sono unicamente legati ai prodotti Intel sono scorrette: molti tipi di dispositivi con processori di aziende differenti e sistemi operativi sono suscettibili a questi exploit.

Intel, dice, è impegnata nel garantire la sicurezza dei prodotti e dei clienti e sta lavorando a stretto contatto con molte altre aziende tecnologiche tra cui AMD, ARM Holdings e diversi fornitori di sistemi operativi, per sviluppare un approccio a livello industriale per risolvere questo problema in modo rapido e costruttivo. Intel ha iniziato a fornire aggiornamenti software e firmware per mitigare questi exploit.

Qualsiasi impatto sulle prestazioni è legato al carico di lavoro e per l'utente medio di un pc non dovrebbe essere importante e sarà mitigato nel tempo.

Intel si impegna a seguire le best practice industriali nella divulgazione di potenziali problemi di sicurezza e difatti assieme ad altre aziende aveva intenzione di parlare di questo problema la prossima settimana quando gli aggiornamenti di software e firmware saranno disponibili.

Intel conclude la nota raccomandandosi di rivolgersi al fornitore del sistema operativo o al produttore del sistema e applicare tutti gli aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Seguire le buone pratiche di sicurezza che proteggono dai malware aiuta anche a proteggersi dal possibile sfruttamento della falla fino a quando gli aggiornamenti non saranno applicati.

Intel ritiene che i suoi prodotti siano i più sicuri al mondo e che con il supporto dei suoi partner le attuali soluzioni a questo problema offrano la migliore sicurezza possibile per i propri clienti.