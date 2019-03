Abb e Dassault Systèmes hanno annunciato una partnership globale per offrire alle aziende che operano nei settori digitali un portafoglio di soluzioni software che sa andare dalla gestione del ciclo di vita del prodotto alle soluzioni per il monitoraggio delle risorse produttive.

Insieme le due aziende proporranno ai clienti un’offerta totale di soluzioni digitali aperte, per potenziare la competitività, aumentare flessibilità, velocità e produttività del ciclo di vita dei prodotti, della produzione manifatturiera e delle attività operative.

La partnership sommerà i punti di forza delle soluzioni digitali Abb Ability e della piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes, sfruttando la base installata, le competenze e il parco clienti globale delle due aziende.

Abb, che ha già adottato la piattaforma 3DExperience per modellare e simulare le proprie soluzioni prima di consegnarle ai clienti, potrà sviluppare e mettere a disposizione dei clienti digital twin avanzati, consentendo loro di gestire le soluzioni di Abb e le attività operative con maggiore efficienza, flessibilità e sostenibilità.

Le due aziende si focalizzeranno progressivamente su automazione di fabbrica e robotica, automazione di processo e soluzioni di elettrificazione per edifici intelligenti.

Le prime soluzioni congiunte verranno presentate alla Hannover Messe in Germania, 1-5 aprile 2019.

Il contesto dell'accordo fra Abb e Dassault

Nelle moderne industrie automatizzate, la modellazione della fabbrica digitale e i sistemi di produzione robotizzata flessibile consentono alle aziende di effettuare un maggior numero di iterazioni in tempi più rapidi per sviluppare progetti più affidabili.

Questo approccio contribuisce a propria volta ad accelerare il passaggio dalla produzione di massa alla personalizzazione di massa, dove i prodotti vengono realizzati con maggiore varietà, quantitativi più piccoli e cicli di vita più brevi.

Per molte aziende i costi di fermo impianto sono aumentati drasticamente negli ultimi anni, soprattutto da quando le consegne just-in-time sono diventate la norma. Un’ora di interruzione della produzione in uno stabilimento moderno può costare oltre un milione di dollari.

Abb offre già un portafoglio di soluzioni digitali in ambito industriale con il marchio Abb Ability. L’offerta è stata lanciata due anni fa e comprende oltre 210 soluzioni digitali per pianificare, realizzare e gestire attività industriali con livelli superiori di produttività e sicurezza a costi minori.

Dassault Systèmes lavora al fianco di aziende di tutte le dimensioni in undici settori industriali. La piattaforma 3DExperience integra le tecnologie e le funzionalità che sfruttano conoscenze e know-how in un ambiente di innovazione digitale coeso con continuità digitale dalla concezione, alla produzione, alla gestione e viceversa.

Le aziende industriali possono integrare gli applicativi 3D della piattaforma per creare un digitsl twin capace di acquisire informazioni approfondite e competenze dall’intero ecosistema, per migliorare, valutare e prevedere le prestazioni di un asset industriale e contribuire a ottimizzare il suo funzionamento in modo intelligente.

Automazione di fabbrica e robotica

Le esperienze dei ditital twin per l’ottimizzazione di processi e sistemi, unite alla flessibilità dell’automazione robotizzata, assicureranno alle fabbriche l’agilità necessaria per adattarsi a mercati sempre più dinamici. L’offerta comprende soluzioni e servizi manifatturieri pronti all’uso, oltre a consulenza congiunta per la trasformazione delle attività industriale, per ottimizzare e velocizzare il lancio di nuovi prodotti.

Le aziende di elettronica possono aumentare velocemente la produzione di nuovi prodotti con cicli di vita brevi, mentre le aziende alimentari possono alternare offerte stagionali nelle diverse aree geografiche mantenendo al tempo stesso ritmi di produzione elevati. In settori ad alta automazione come l’industria automobilistica, il digital twin della fabbrica consente di realizzare un ambiente di progettazione e produzione integrato che supporta nuovi processi di assemblaggio con celle flessibili e riconfigurabili. Inoltre è possibile collegare sistemi separati, ad esempio sistemi di automazione della logistica a robot sulle linee di produzione che dipendono dalla fornitura di componenti specifici per operare con livelli di prestazioni ottimali.

Edifici intelligenti

La partnership digitale fra Dassault Systèmes e Abb, imperniata sul gemello digitale, consentirà di realizzare un workflow continuo dalla progettazione, all’ingegnerizzazione e alla gestione operativa degli edifici, oltre a soluzioni di trasporto sostenibili e connesse. Le informazioni disponibili, unite all’universo virtuale 3DExperience, favoriranno una maggiore interazione con il cliente nelle fasi di specifica del progetto e gestione operativa.

Industrie di processo

Nelle industrie di processo come quella estrattiva, la pressione competitiva impone alle aziende di cercare sempre nuove modalità per aumentare la sicurezza, la produttività e l’efficienza energetica dei siti, riducendo nel contempo i costi e i rischi della attività quotidiane. Un modello digitale dell’ambiente sotterraneo, associato a sistemi di pianificazione e controllo della miniera, consentirà di ottimizzare i consumi energetici e l’automazione della miniera e di aiutare i gestori a monitorare e ottimizzare la produzione in tempo reale, effettuando simulazioni virtuali di scenari futuri.