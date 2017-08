A Exprivia la gestione degli Erp di Poste Italiane

A seguito dell’aggiudicazione della gara avente per oggetto la gestione dei sistemi informativi dell’area Amministrazione Finanza e Controllo di Poste Italiane basati su piattaforma SAP, Exprivia ha siglato il relativo contratto d’appalto per il quadriennio 2017-2021.

Exprivia è un gruppo internazionale composto da circa 1800 professionisti. Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market e Credit & Risk Management, all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.