Experience management, Sap compra Qualtrics per 8 miliardi di dollari

Sap e Qualtrics hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale la società tedesca acquisirà la realtà che si sta imponendo sul promettente mercato del software per la gestione dell'esperienza, experience management.

Secondo i termini dell'accordo, Sap acquisirà tutte le azioni in circolazione di Qualtrics per 8 miliardi di dollari in contanti. Sap ha ottenuto finanziamenti per 7 miliardi di euro a copertura del prezzo di acquisto e dei costi relativi all'acquisizione.

In base alle consuete condizioni di chiusura e al raggiungimento di autorizzazioni normative, l'acquisizione dovrebbe concludersi nella prima metà del 2019. I Cda di Sap e Qualtrics hanno approvato la transazione. Anche gli azionisti di Qualtrics hanno approvato la transazione.

Per il ceo di Sap, Bill McDermott, "Insieme Sap e Qualtrics rappresentano un nuovo paradigma, simile ai cambiamenti di mercato avvenuto nei sistemi operativi, nei dispositivi intelligenti e nei social network. Sap tocca già il 77% delle transazioni mondiali. Unendo i dati operativi con i dati dell'esperienza di Qualtrics, accelereremo la categoria XM con una soluzione end-to-end con scala globale immediata".

Per McDermott fare experience management significa stabilire la nuova frontiera rivoluzionaria per l'industria tecnologica: "Sap e Qualtrics stanno cogliendo questa opportunità come innovatori della stessa mentalità, uniti in missione, strategia e cultura. Condividiamo la convinzione che ogni esperienza conta e che le imprese meglio gestite possono far funzionare meglio il mondo".

Per Ryan Smith, Ceo di Qualtrics "La nostra missione è aiutare le organizzazioni a offrire le esperienze che trasformano i loro clienti in fan, i dipendenti in ambasciatori, i prodotti in ossessioni e i marchi in religioni. Sap ci aiuterà a scalare più rapidamente e a raggiungere la nostra missione su un palcoscenico più ampio".

Sap e Qualtrics offriranno insieme il potenziale trasformativo dei dati dell'esperienza (X-Data) combinati con i dati operativi (O-Data).

Fare Experience management significa concentrarsi sull'ottenimento e sulla valutazione del valore di feedback di clienti, dipendenti, prodotti e brand esterni. La combinazione dei dati e delle intuizioni di Qualtrics con i dati operativi di Sap consentirà ai clienti di gestire catene di fornitura, reti, dipendenti e processi chiave. Insieme Sap e Qualtrics forniranno un'esperienza end-to-end e un sistema di gestione operativa unici per potenziare le organizzazioni.

Sfruttando i più di 413.000 clienti e una forza vendita globale di Sap di circa 15.000, Qualtrics sarà in grado di scalare in tutto il mondo.

Qualtrics si aspetta che le entrate per l'intero anno 2018 superino i 400 milioni di dollari e proiettano un tasso di crescita a termine superiore al 40%, escludendo potenziali sinergie di far parte di Sap.

A seguito della chiusura della transazione, Qualtrics dovrebbe operere come entità all'interno del Cloud Business Group di Sap. Ryan Smith continuerà a guidare Qualtrics, che dovrebbe continuare a mantenere il doppio quartier generale a Provo, nello Utah, e a Seattle, Washington.