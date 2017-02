Exclusive Group cresce in Benelux con TechAccess

A un anno dall’acquisizione in Apac di Transition Systems, Gruppo Exclusive ha annunciato il completamento dell’acquisizione del Vad olandese TechAccess, senza ufficializzare il valore economico dell’operazione.

Nato nel 2008 e specializzato nella distribuzione a valore di soluzioni di networking, cybersecurity, storage, server e datacenter rivolte ad aziende di tutte le dimensioni e a service provider, TechAccess porta in dote 150 dipendenti dislocati nelle sedi di Son e Amersfoort, nei Paesi Bassi, e nell’ufficio di Anversa, in Belgio, ma soprattutto la distribuzione di Fortinet in Olanda.

Messa a punto per rafforzare la posizione del Gruppo nel Benelux, consentendo a Exclusive di diventare uno dei distributori in più rapida crescita nel settore, l’acquisizione permetterà, inoltre, di mettere a segno una serie di altre sinergie condivise su brand del calibro di Arista, Infoblox, Gemalto e Brocade.

Di suo, Exclusive Group ha già fatto sapere di essere intenzionata a portare in Benelux i plus offerti da Exclusive Networks, Vad specializzato in cybersecurity, networking e infrastructure, l’offerta a valore per la datacenter transformation di BigTec, e le innovative forme di finanziamento e leasing per proporre l’It a consumo grazie a Exclusive Capital, che lo scorso autunno ha esteso i suoi servizi anche in Italia.

Obiettivo: aumentare la reciproca rilevanza nei confronti di fornitori e partner proponendo accesso a un mercato più ampio e a maggiori risorse per l’erogazione di servizi a valore aggiunto firmate Exclusive Group che, a conferma delle proprie intenzioni, ha nominato Berry van Waayenburg, già Co-Founder e Ceo di TechAccess, Country Manager di Exclusive Networks per l’Olanda, con riporto diretto al direttore regionale del gruppo Benelux, Kris Van den Bergh.