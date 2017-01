Excel: proteggere le celle che contengono formule

Quando si crea un modello, al suo interno si trovano solitamente celle che contengono formule, mentre altre sono destinate ad accettare eventuali inserimenti. In questi casi è raccomandabile proteggere le formule da eventuali sovrascrizioni. È chiaro c …

Quando si crea un modello, al suo interno si trovano solitamente celle che

contengono formule, mentre altre sono destinate ad accettare eventuali inserimenti.

In questi casi è raccomandabile proteggere le formule da eventuali sovrascrizioni.

È chiaro che non possiamo avvalerci semplicemente della funzione che prevede

la protezione dell'intero foglio di lavoro, perché in tal caso verrebbero protette

irrimediabilmente anche le posizioni che, invece, devono essere in grado di

ricevere i necessari input, e che come tali non debbono essere protette. La

soluzione, comunque, c'è. Ecco come fare per ottenere il risultato desiderato.

Selezionare tutte le celle che non devono essere protette. Dal momento che

potrebbero trovarsi in zone non contigue bisogna operare più selezioni tenendo

contemporaneamente premuto il tasto Control.

Alla fine si dovrebbe ottenere una zona evidenziata con all'interno celle e

zone che non lo sono, corrispondenti a quelle che dovranno essere protette.

A questo punto, aprire il menu Formato, selezionare Celle,

accedere alla scheda Protezione della maschera che viene aperta,

e togliere la spunta alla casella Bloccata. Premere il pulsante

Ok per consolidare l'assegnazione.

Adesso aprire il menu Strumenti, selezionare Protezione,

e nel corrispondente sottomenu optare per Foglio. Viene aperto

un box in cui si preme il pulsante Ok (opzionalmente si può assegnare una password).

Da questo momento tutto il foglio è protetto, ad eccezione delle celle che

devono ricevere input. Si noti che la protezione del foglio di lavoro può essere

selettiva, nel senso che sono previste tre opzioni.

In pratica, si può agire a livello di contenuti, oggetti, e scenari. Mettere

o togliere rispettivamente la spunta alle voci da attivare o disattivare.