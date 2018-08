Eurotech potenzia l’integrazione fra cloud e IoT

Eurotech, azienda italiana specializzata in hardware embedded e pioniera nell’implementazione Internet of Things (IoT), ha annunciato la disponibilità della versione 5.1 della sua piattaforma di integrazione IoT, Everyware Cloud (EC).

Everyware Cloud è un componente di Everyware IoT, soluzione IoT end-to-end aperta, integrata e flessibile che fornisce tutti i servizi necessari alla gestione dei dispositivi e gateway IoT sul campo, inclusa la gestione delle configurazioni e del ciclo di vita delle applicazioni e l’accesso remoto. Consente inoltre di integrare i dati raccolti sul campo con applicativi aziendali e analitiche, sfruttando protocolli aperti e affidabili.

Integrazione IT e OT

Come afferma in una nota Giuseppe Surace, Eurotech CP&MO, “La nuova release di Everyware Cloud migliora le capacità di gestione remota dei dispositivi della piattaforma, aiutando i nostri clienti a implementare i loro progetti IoT più velocemente e in modo più efficiente. I nostri Edge Gateway IoT, assieme alle piattaforme ESF ed EC, forniscono un’infrastruttura IoT completa che permette l’integrazione tra IT e OT, la riduzione dei costi e un’aumento dell’efficienza produttiva, allineandosi ai bisogni più importanti dei nostri clienti”.

La release 5.1 di Everyware Cloud si basa su Eclipse Kapua, piattaforma cloud IoT aperta per la gestione di dati e dispositivi, di cui Eurotech è contributore originale.

Con sede ad Amaro (Udine) Eurotech da oltre 25 anni innova nel campo dei prodotti e del software embedded. Opera nel campo Industria 4.0 su mercati internazionali e sviluppa soluzioni su scala globale grazie al supporto di sedi operative in Europa, Nord America e Giappone.

La nuova release della piattaforma clopud IoT supporta l’implementazione on-premise direttamente sul data center del client o su cloud privato, ed espande le capacità di integrazione della piattaforma con l’ecosistema di partner IoT di Eurotech, traendo vantaggio dalla piattaforma Red Hat OpenShift e dal motore di ricerca e per analitiche di Elasticsearch.

Assieme a EC 5.1 l'azienda di Amaro (Udine) ha rilasciato un’aggiornamento di un’altra componente di Everyware IoT: la versione 5.2 di Everyware Software Framework (ESF), l’IoT Edge Framework per lo sviluppo di applicazioni IoT.

La nuova release include il supporto per i moduli d’espansione ReliaIO 10-12 e ReliaLORA 10-12 e un aggiornamento della funzione Wires, il data flow di programmazione dedicato a semplifica relo sviluppo di applicazioni IoT sui gateway.