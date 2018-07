Europ Assistance vara il programma di protezione digitale

Europ Assistance lancia Digitale Sicuro, programma fruibile da Pc o da mobile per proteggersi dal furto di identità e frutto di un’esperienza di quindici anni sviluppata dalla filiale americana.

Digitale Sicuro consente di educare, prevenire, monitorare e informare l’utente in caso di rilevamento di dati in ambiente non sicuro fornendo indicazioni sul comportamento più appropriato da mettere in atto.

Si compone di due elementi principali: protezione dati e assistenza su tutti i device di casa.

Stando ai dati di una recente ricerca di Lexis Research per Europ Assistance il 90% degli italiani naviga quotidianamente, ma solamente il 58% utilizza antivirus sul proprio smartphone e quasi la metà degli intervistati (49%) dichiara di utilizzare sempre la stessa password su siti e per servizi online diversi, compromettendo il livello di sicurezza dei propri dati.

Per la fruizione di Internet la piattaforma ospita la Online Data Security Suite, software che protegge l’utente da frodi online e furti d’identità, resi possibili dall’intercettazione fraudolenta dei dati digitati sulla tastiera oppure dall’accesso alla webcam integrata nei computer.

La versione Mobile, disponibile per dispositivi Android e iOS, protegge anche la digitazione di dati sensibili, come password o numeri di carta di credito.

Oltre al software di protezione dati, Digitale Sicuro ci si garantisce anche l’assistenza completa a tutti i device di casa. Grazie a IT Assistance, gli utenti sono messi in contatto con tecnici specializzati in grado di offrire supporto per la risoluzione di problematiche relative a qualsiasi dispositivo, come guasti e mal funzionamenti.

Monitorraggio delle attività e alert

Digitale Sicuro offre agli utenti un monitoraggio costante della propria impronta sul web. Basta inserire nel portale, alla sezione specifica, i dati personali che si vuole monitorare e la piattaforma si occuperà di tracciarli sia nel public web che nel dark web.

In caso di rilevazione di un dato personale in un ambiente non sicuro, l’utente riceve dal portale una notifica via e-mail o sms, in questo caso potrà consultare il Team Digitale Sicuro di Europ Assistance, operativo 24/7, per ricevere indicazioni sul comportamento più idoneo da adottare in caso di alert.

La Dashboard di Digitale Sicuro consente di conoscere in ogni momento il grado di rischio a cui sono esposti i propri dati personali posti sotto monitoraggio.

A questo si affianca un report mensile, inviato via e-mail, che riepiloga all’utente gli alert che gli sono stati notificati dal portale nel mese precedente.

La polizza in più

La proposta Digitale Sicuro può essere completata da un pacchetto assicurativo di Tutela legale a beneficio del cliente rimasto vittima di un furto d’identità, che è attualmente disponibile per i Business Partner di Europ Assistance sia sotto forma di assicurazione che a servizio.