Etichettatura, sistemi di visione per l’anticontraffazione dei farmaci

Bosch Packaging Technology ha messo a punto una soluzione track and trace per tracciare l’etichettatura dei farmaci, utilizzando i lettori di codici a barre Cognex integrati in un modulo di test e identificazione realizzato dal system integrator tedesco AIT Goehner.

Per aderire alla direttiva 2011/62/UE, che richiede la rintracciabilità lungo tutta la filiera dei farmaci con obbligo di prescrizione, Bosch Packaging Technology ha infatti chiesto a AIT Goehner di sviluppare per i suoi macchinari per il settore farmaceutico della serie CPS un modulo di lettura del codice a barre.

Insieme a Cognex il system integrator tedesco ha sviluppato un’unità di lettura compatta dei codici a barre.

Il sistema include un modulo che può essere integrato nel sistema di controllo Bosch e che è adatto a tutte le serie di macchine CPS. Il look and feel è stato scrupolosamente allineato con il concetto Bosch.

Nell’unità di lettura è stato adottato il sistema di visione In-Sight 5613, dotato di una telecamera di visione Cognex per applicazioni ad altissima velocità e ad alta risoluzione (1600 x 1200), in grado di leggere e verificare in modo rapido e affidabile tutti i tipi di codice e i tipi di carattere comuni, come i codici 1-D, 2D Data Matrix e testi normali.

Le interfacce industriali consentono una semplice integrazione nel sistema di controllo della macchina.

Con i kit di sviluppo software (SDK), è possibile integrare completamente il software di parametrizzazione del lettore Cognex nel software di sistema e incorporarlo all’interno dell'interfaccia utente (HMI).

Grazie all'algoritmo di Cognex, in assoluto il leader in questo campo, è possibile leggere con facilità ben sette codici impegnativi e in rapido movimento.

Il sistema di visione Cognex può essere configurato per fornire elevate velocità di lettura anche in fabbriche scarsamente illuminate, in ambienti ad alta temperatura e su linee di produzione in rapido movimento.

Proprio come il modulo di stampa, il modulo della videocamera può essere impostato in modo rapido e semplice per leggere il codice dalla parte anteriore, posteriore o superiore.

Daniel Sanwald, Product Manager di Bosch Packaging Technology, conferma che con il sistema di visione In-Sight 5613, tutti i più importanti test standard vengono soddisfatti.

"Vari progetti, ad esempio in Arabia Saudita, hanno dimostrato che il sistema di visione di Cognex fornisce un valore aggiunto significativo".