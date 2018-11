Con le nuove soluzioni di etichettatrici Brother, le aziende possono trovare risposta alle esigenze di stampa di etichette in diversi settori.

Dal retail ai magazzini e alla logistica, dalle strutture ricettive agli eventi, dal settore alimentare alle spedizioni e alla movimentazione.

Brother QL-1110NWB

La Brother QL-1110NWB è una stampante di etichette professionale che offre un’ampiezza reale di stampa fino a 101,6 mm. È adatta per l’ufficio come per la vendita al dettaglio. Così come nei settori alimentare e postale, nella gestione di impianti, edifici e in altri ambiti.

Può stampare etichette personalizzate fino a 103,6 mm di ampiezza e fino a 3 metri di lunghezza, senza utilizzo di inchiostro. L’etichettatrice si basa sulla tecnologia di stampa termica diretta. Le etichette sono disponibili in svariati formati e dimensioni pre-tagliate. Oppure in rotoli continui che consentono, grazie alla taglierina automatica, di tagliare le etichette alla lunghezza necessaria.

La cosa interessante di questo modello è nella ampia varietà di connessioni: USB, Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet. C’è anche la compatibilità con AirPrint e MFi, che permette di stampare da qualsiasi dispositivo desktop o mobile. Per quanto riguarda i computer, è compatibile con Pc e Mac tramite il software P-touch Editor. Questo consente di creare etichette personalizzate, importare immagini, loghi, creare codici a barre e importare database per la stampa sequenziale.

Maggiori informazioni sul modello QL-1110NWB sono disponibili a questo indirizzo.

P-touch CUBE Plus

Il nuovo modello Brother P-touch CUBE Plus è una etichettatrice elettronica compatta e portatile. Utilizza nastri della serie TZe con diversi colori e ampiezze, da 3,5 fino a 24 mm, laminati e resistenti. Funziona mediante la batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile da qualsiasi porta o caricabatterie USB.

All’insegna della portabilità, può essere connessa a smartphone o tablet iOS o Android, mediante connettività wireless Bluetooth. Le app gratuite e Brother iPrint & Label o P-touch Design & Print permettono di creare e stampare etichette dal device.

Maggiori informazioni sull’etichettatrice elettronica Brother P-touch CUBE Plus sono disponibili a questo indirizzo.

Brother VC-500W

Tra le nuove etichettatrici Brother, la nuova VC-500W può stampare etichette a colori utilizzando la tecnologia Zink Zero Ink. Come dice il nome, questa non utilizza inchiostro: non vengono impiegati, infatti, cartucce o toner all'interno della stampante. Il processo di stampa avviene grazie all’abbinamento tra la tecnologia termica diretta della stampante e la carta speciale Zink. Nei fogli Zink sono presenti cristalli di colore neutro che possono assumere diversi colori grazie al calore emesso dalla stampante. Maggiori informazioni sulla tecnologia Zink sono disponibili a questo indirizzo.

Sono molteplici gli ambiti di utilizzo di questa etichettatrice. Vendita al dettaglio, settore alimentare, strutture ricettive, gestione degli eventi, ambito sanitario o mercato artigianale. Ma anche, ad esempio, per i sistemi di archiviazione, per creare avvisi ed evidenziare informazioni.

La Brother VC-500W offre connettività USB e Wi-Fi per la connessione da Pc e dalla app iOS e Android. Utilizza rotoli di lunghezza continua e consente di stampare e tagliare etichette fino a 40 cm di lunghezza.

Etichettatrici Serie RJ-4200

Le etichettatrici della Serie RJ-4200 di Brother offrono una elevata velocità di stampa di (massimo) 5 ips, 127 mm/sec. Il modello RJ-4250WB prevede anche l’interfaccia Wi-Fi, oltre a USB e Bluetooth.

Questa serie è caratterizzata da un design robusto e durevole, con certificazione IP54 e test di caduta da 2,1 metri. È progettata per l’utilizzo in situazioni impegnative: magazzini, logistica e consegne, assistenza esterna, emissione biglietti e per i settori verticali. Questa soluzione è personalizzabile con un’ampia gamma di accessori nonché con l’SDK per Android e iOS.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Brother, a questo indirizzo.