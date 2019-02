Collegare via Ethernet un iPad, dispositivo che ha la connettività wireless nel proprio DNA, potrebbe sembrare controintuitivo.

Eppure, non mancano situazioni in cui la connessione potrebbe beneficiare del “vecchio”, sicuro e affidabile cavo Ethernet.

Ad esempio, il più ovvio dei casi: quando la connessione WiFi è incostante, debole, poco estesa, inaffidabile o addirittura inesistente. Oppure, quando i requisiti di sicurezza, affidabilità e robustezza della rete richiedono una connessione Ethernet.

Quest’ultimo scenario è abbastanza comune in ambito professionale, business ed enterprise. E infatti l’adattatore in questione viene descritto dall’azienda produttrice, Belkin, come “progettato specificamente per le piccole imprese”.

Si chiama Ethernet + Power Adapter with Lightning Connector, il prodotto Belkin, ovvero Adattatore Ethernet + alimentazione con connettore Lightning. L’accessorio offre la doppia funzionalità della connessione Ethernet e della ricarica simultanea. Grazie alle sue porte Ethernet e Lightning, è infatti possibile effettuare la connessione alla rete mentre il dispositivo è in carica.

L'adattatore iPad per le piccole imprese

L’Adattatore Ethernet + alimentazione con connettore Lightning supporta anche la tecnologia Power Over Ethernet (PoE) fino a 12 W. E questa funzione offre fornisce un’ulteriore comoda modalità per connettere e ricaricare simultaneamente un iPad con un singolo cavo. Per quanto riguarda la velocità, supporta Ethernet 10/100 Mbps e USB 480 Mbps.

Per queste sue caratteristiche, Belkin lo descrive come particolarmente adatto, ad esempio, per gli esercizi commerciali che utilizzano sistemi POS basati sul cloud. Ma può essere naturalmente utile per qualsiasi professionista o impresa che necessiti di collegare via Ethernet il proprio iPad. E, al contempo, senza perdere la funzionalità dell’alimentazione.

L’Adattatore Ethernet + alimentazione con connettore Lightning presenta la certificazione di conformità Apple MFi (Made for iPad). Il prodotto richiede iOS 10.3.3 o versioni successive; sul sito del produttore sono inoltre elencati i modelli di iPad compatibili. Belkin fornisce anche un’app dedicata per gli gli aggiornamenti firmware e il monitoraggio dell’adattatore.

Il prezzo decisamente non è tra i più bassi, in relazione alla media degli adattatori per iPad. L’Adattatore Ethernet + alimentazione con connettore Lightning di Belkin costa infatti quasi 100 euro. L’accessorio è disponibile anche su Apple Store.

Proprio su Apple Store, l’accessorio viene dichiarato compatibile anche con alcuni modelli di iPhone. Nelle domande frequenti sul sito Belkin, il produttore dichiara in effetti che “Può essere utilizzato da tutti gli utenti iOS con dispositivi compatibili Lightning”. Ma che, allo stesso tempo: “è focalizzato sui dispositivi punto vendita (POS) e aiuta coloro che utilizzano … iPad come macchina di lavoro principale”.

Da sottolineare che l’adattatore non supporta i dispositivi USB-C, ma solo quelli Lightning. Per i primi, sull’Apple Store c’è anche l’Adattatore Belkin da USB-C a Gigabit Ethernet. Questo, progettato per i MacBook, su Apple Store viene dato compatibile anche con gli ultimi iPad Pro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Belkin, a questo link.