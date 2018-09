Esprinet porta Boole Server in Italia con V-Valley

Esprinet ha firmato un accordo di distribuzione con Boole Server in base al quale V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, porterà in esclusiva sul mercato italiano di tutti i prodotti dell'azienda italiana di soluzioni per la protezione dei dati sensibili e riservati.

La società di soluzioni di data centric protection è impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi, come la piattaforma di collaborazione sicura basata sulla cifratura militare, per offrire a grandi aziende e piccole-medie imprese massima sicurezza e completa accessibilità.

Con V-Valley, Boole Server sceglie il partner attraverso il quale distribuire in esclusiva tutta la propria offerta, in grado di supportare la crescita del business nel mercato italiano.

Per Valerio Pastore, fondatore di Boole Server, «Collaborare con il Gruppo Esprinet significa poter aumentare ulteriormente le capacità di fornire una consulenza mirata ai clienti. Sappiamo che il campo della sicurezza informatica è in continua espansione, anche a seguito dell’introduzione delle disposizioni del GDPR. Boole Server, nel 2017, ha registrato un aumento del fatturato pari al 92% rispetto all’anno precedente. Ai nostri attuali clienti, così come ai futuri, vogliamo continuare a garantire i migliori prodotti per la sicurezza dei loro business, e la partnership con V-Valley va in questa direzione».

Per Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley, «Boole Server mette in sicurezza le informazioni contenute nei file che i dipendenti delle aziende producono e condividono tramite una applicazione intuitiva facilmente utilizzabile su qualunque device. Offre la possibilità ai Rivenditori di tecnologie informatiche di sviluppare progetti che tutelano la proprietà intellettuale dei loro clienti andando a crittografare i file secondo regole facilmente impostabili e controllabili centralmente. L’ampia e la qualificata lista delle referenze attualmente disponibili costituisce una ulteriore garanzia e ci porta a ritenere che Boole Server potrà crescere molto nei prossimi anni» «Questo accordo rappresenta un’ulteriore conferma che il mercato riconosce in V-Valley il distributore di riferimento nell’ambito del cloud e della sicurezza».

Con cifratura di livello militare Boole Server mette a disposizione soluzioni di protezione dei dati aziendali e delle informazioni sensibili e riservate. La tecnologia di BooleBox, piattaforma innovativa di condivisione e cifratura dei file, è in grado di fornire all’utente un controllo assoluto sui propri dati, impedendo accessi non autorizzati ai documenti grazie a impostazioni di protezione estremamente facili da utilizzare.