Esprimo G588, il più piccolo pc aziendale di Fujitsu

Fujitsu ha presentato il suo PC desktop più piccolo e compatto di sempre: con un volume totale di 0,86 litri, Esprimo G558 può essere collegato alla parte posteriore di un display, e dare le prestazioni per l’utilizzo delle applicazioni office e web.

Avendo ridotto al minimo l'ingombro di spazio, le emissioni di rumore e il calore prodotto, può essere installato su una parete, sotto a una scrivania o dietro ad un monitor.

In combinazione con il display Fujitsu P24-9 TE è possibile alimentare il pc, fornire la connessione di rete, sincronizzare l'accensione e lo spegnimento di display e PC utilizzando un unico cavo USB-C.

Esprimo G558 viene proposto quindi come un'alternativa ai PC desktop all-in-one permettendo di creare ambienti flessibili, con l'ulteriore vantaggio di poter aggiornare il sistema nel corso degli anni.

È astato progettato, sviluppato, collaudato e fabbricato secondo gli standard di produzione tedeschi nello stabilimento Fujitsu di Augusta, in Germania.

Grande attenzione è stata prestata alla sicurezza con la crittografia implementata via Trusted Platform Module (TPM), uno slot Kensington per assicurare il dispositivo unitamente al monitor e la soluzione opzionale EraseDisk per la protezione dei dati, in grado di rimuovere permanentemente le informazioni contenute sul disco.

Esprimo G558 mette a disposizione le funzionalità di un PC desktop avanzato all'interno di un formato ultra-compatto: è dotato infatti di processori Intel Core di ottava generazione, memoria DDR4 da 2.666 MHz, dischi SSD PCI Express NVMe oltre ai classici SATA da 2,5” dispone di uscite video HDMI e Display Port (supporta il dual display), 6 porte USB, porta LAN, connessione audio.

Esprimo G558 è il più piccolo dispositivo nella gamma di PC di Fujitsu, che propone anche il mini PC Esprimo Q558, leggermente più grande, dalle stesse prestazioni del G558 ma dotato di un drive ottico interno opzionale e di alimentatore integrato.

Esprimo G558 è già disponibile all'interno dell'area EMEIA con prezzi variano a seconda del Paese e delle specifiche partendo da circa 520 euro. Sono disponibili opzioni di montaggio speciali per display delle linee Fujitsu Display P e B al costo di circa 17 euro.