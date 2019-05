Secondo il Mobile Network Experience Report May 2019 di Opensignal, Tim offre complessivamente la migliore esperienza mobile, seguita da Vodafone. Tra le cinque categorie di valutazione, Tim si è posizionata al primo posto in ben quattro di esse. L’unico altro operatore a essere premiato come “winner” in una delle prove è Vodafone.

Opensignal è una società di mobile analytics che misura e studia l’esperienza degli utenti mobile a livello globale. La società realizza report basati su misurazioni effettuate su milioni di utenti e di smartphone in tutto il mondo. Nello specifico del report relativo al nostro Paese, sono più di 300.000 i device della userbase, per un totale di oltre un miliardo di misurazioni raccolte in un periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.

Negli ultimi due anni, evidenzia Opensignal, la società ha assistito a una sorta di corsa a due per quel che riguarda l'esperienza della rete mobile italiana. Questa ultima analisi mostra che un operatore ha spiccato particolarmente nel mercato, ed esso è Tim.

Tim ha vinto quattro dei cinque “primati” che Opensignal assegna nel report, a volte con un testa a testa con Vodafone e con una buona affermazione nel test Download Speed Experience.

La nota positiva è che la società di analisi ha registrato incoraggianti miglioramenti in diverse delle metriche del report, in tutti gli operatori italiani, in particolare dal nuovo arrivato Iliad, che secondo Opensignal si è rapidamente affermato come un concorrente forte.

Per il report, Opensignal ha analizzato l'esperienza mobile in Italia nei 90 giorni dall'inizio dell’anno 2019, per i cinque operatori nazionali: 3 Italia, Iliad, Tim, Vodafone e Wind, a livello nazionale e nelle sette maggiori città italiane (Bologna, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino). Wind e 3 Italia, informa Opensignal, vengono trattati come singoli operatori nonostante la fusione, per via delle loro offerte separate ancora esistenti.

Mercato mobile tra 4G e attesa per il 5G

Vodafone si è aggiudicata il primato in 4G Availability, disponibilità 4G, aumentando il punteggio di poco meno di 5 punti percentuali dall’ultimo rapporto. Tuttavia Opensignal evidenzia come questo aumento sia stato in realtà il minore tra tutti e cinque gli operatori nazionali italiani, in base alle misurazioni. Sia 3 che Wind hanno aumentato i loro punteggi nella disponibilità 4G di quasi 7 punti percentuali. E il nuovo player Iliad ha mostrato l’incremento più ripido, di quasi 10 punti.

In generale, l'ingresso di Iliad, che ha guadagnato circa 3 milioni di utenti dal lancio di circa un anno fa e sta recuperando in molte metriche sui competitor, secondo Opensignal è positivo per il mercato mobile italiano. Una rinnovata e vitale competizione sul mercato spinge gli operatori italiani a fornire un'esperienza di rete mobile soddisfacente ai consumatori, anche se non riescono tenere testa a Iliad sul prezzo.

Per quanto riguarda la connessione, la disponibilità 4G è in aumento in Italia, e mentre l’LTE estende la sua presenza, si inizia anche a prestare attenzione al 5G, nel nostro Paese. Tim e Vodafone hanno annunciato una partnership limitata sul 5G: Tim prevede un lancio commerciale entro la fine del 2019 come anche Wind Tre, anche se ci sono ancora pochi dettagli al momento.

Esperienza mobile in download, upload, video e latenza

A parte la disponibilità 4G, le altre quattro valutazioni del report vedono tutte come “winner” Tim. La vittoria più “schiacciante” è nella metrica Download Speed Experience, la velocità di download.

Qui Tim ha realizzato un miglioramento importante superando Vodafone, il cui punteggio è rimasto pressoché invariato negli ultimi sei mesi. Ma la competizione tra i due operatori rimane alta, con meno di 1 Mbps a separare i loro punteggi nelle misurazioni di Opensignal.

Tim ha mantenuto il primato nella Video Experience, ma per poco: c’è meno di un punto a separare il suo punteggio da quello di Vodafone, il cui score è balzato di oltre il 14% in questo ambito, dal report precedente. Anche Tim è cresciuta in questo parametro ed entrambi gli operatori hanno ottenuto un punteggio molto buono, sottolinea Opensignal, caratterizzato da uno streaming video sugli smartphone con tempi di caricamento brevi e rari momenti di stallo, anche alle risoluzioni più elevate.

Tim ha vinto anche nella Upload Speed Experience con uno score di 8,6 Mbps, battendo di poco gli 8,4 Mbps di Vodafone. Gli altri tre operatori italiani sono rimasti più indietro in questa metrica.

Infine, Tim si è imposta anche nella Latency Experience con un margine un po’ più ampio rispetto alle categorie velocità e video.

Il report completo con tutte le misurazioni, anche locali per città, e la metodologia dell’analisi sono consultabili sul sito Opensignal, a questo link.