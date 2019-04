Ericsson e ABB hanno siglato un protocollo d'intesa alla Hannover Messe 2019. L'obiettivo è rafforzare la visione comune per una produzione futura flessibile ottenuta attraverso l'automazione avanzata e la comunicazione wireless.

L'integrazione delle tecnologie e dell'esperienza delle due aziende accelererà l'ecosistema industriale per realizzare Industry 4.0 e sbloccare nuove opportunità di business.

Ericsson (che in Italia ha un nuovo ad, Emanuele Iannetti) e ABB hanno rafforzano così la collaborazione già in atto per accelerare l'ecosistema industriale nell'ambito dell'automazione wireless flessibile. La partnership consentirà in futuro di migliorare i servizi connessi, l'Industrial IoT e le tecnologie di intelligenza artificiale.

"Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con Ericsson, mentre il mondo si avvicina all'era della tecnologia 5G – ha affermato Ulrich Spiesshofer, CEO di ABB –. La leadership di ABB nell'industria digitale, combinata con il lavoro pionieristico di Ericsson nella connettività, aprirà nuove opportunità per migliorare la produttività e la competitività attraverso la digitalizzazione delle attività".

Börje Ekholm, Presidente e CEO di Ericsson, ha fatto eco alle parole di Spiesshofer dicendo: "Ericsson e ABB hanno già una forte collaborazione nella ricerca per le tecnologie 5G e l'Industrial IoT. Con questo nuovo protocollo d'intesa, rafforziamo la nostra partnership per accelerare l'ecosistema industriale e realizzare il pieno potenziale dell'automazione flessibile, sbloccando nuove opportunità di business grazie alla combinazione di 5G e Industry 4.0".

Da sottolineare che i due partner stanno già accelerando l'introduzione di una nuova generazione di tecnologie di fabbrica intelligenti, con Ericsson che sta implementando un sistema di automazione intelligente nei suoi stabilimenti di produzione a Tallinn, in Estonia. A tal fine, ABB sta fornendo una soluzione completamente automatizzata con celle robotizzate flessibili per l'assemblaggio finale di radio 5G.