Nei nuovi smartwatch Emporio Armani Connected, l’evoluzione delle tecnologie indossabili va di pari passo con il design.

I modelli della nuova generazione sono attualmente in prevendita sul sito ufficiale del marchio. Saranno disponibili dall'inizio di settembre nei negozi Armani e presso i rivenditori selezionati in tutto il mondo.

I nuovi smartwatch della linea Emporio Armani Connected si presentano con un design dinamico e sofisticato. Dal punto di vista dello stile, si pongono nella tradizione del marchio nel campo dell'orologeria di precisione.

Per quel che concerne le scelte tecniche, si basano sul sistema operativo Wear OS di Google. Si tratta del sistema operativo per i dispositivi wearable precedentemente noto come Android Wear. Sono inoltre equipaggiati con il SoC di Qualcomm Snapdragon Wear 2100.

Dispongono di un quadrante digitale con nuovo design, una cassa in acciaio inossidabile e un display AMOLED da 1,19 pollici. Sono inoltre forniti di un sensore ambientale per ottimizzare la durata della batteria. I nuovi smartwatch touchscreen Emporio Armani Connected sono compatibili con smartphone iPhone e Android.

Le caratteristiche dei nuovi Emporio Armani Connected

Oltre alle caratteristiche classiche della piattaforma Wear OS, gli smartwatch includono funzionalità aggiuntive, di connettività e altro. Tra queste, il monitoraggio della frequenza cardiaca durante tipi diversi di allenamento utilizzando Google Fit o app di terze parti.

Offrono inoltre caratteristiche di impermeabilità, con una resistenza all'acqua di 3 ATM. Ciò consente di monitorare l’allenamento nel nuoto attraverso applicazioni per il fitness specificatamente progettate a questo scopo. Grazie alla connettività NFC, lo smartwatch consente di fare acquisti usando Google Pay, dove questo è disponibile.

Il GPS integrato consente di registrare le distanze sullo smartwatch anche se si preferisce lasciare lo smartphone a casa. Grazie a Google Assistant si può inoltre controllare il meteo, dare inizio alla corsa, impostare un promemoria e molto altro ancora.

A seconda dei modelli, i prezzi dei nuovi smartwatch Emporio Armani Connected vanno da 369 euro a 419 euro.