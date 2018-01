Le tecnologie emergenti protagoniste a Milano

A Milano, dal 17 al 19 maggio 2018 torna Technology Hub - L’evento professionale delle tecnologie innovative promosso da Senaf a Milano, MiCo – fieramilanocity, 17/19 maggio 2018, si posiziona come appuntamento di riferimento da non perdere.

La manifestazione giunta alla terza edizione si terrà al MiCo – fieramilanocity e offrirà l’occasione per scoprire in un unico appuntamento tutte le novità riguardanti le tecnologie dell’innovazione, dalla stampa 3D all’additive manufacturing, passando per la realtà aumentata e virtuale, l’elettronica e l’internet delle cose, i materiali innovativi, i droni, la robotica collaborativa e di servizio, l’app economy.

Un viaggio attraverso i settori strategici che stanno rivoluzionando il mondo industriale, dove condividere e trovare idee, fare networking, in un ambiente di integrazione e contaminazione delle competenze.

Ogni settore avrà una propria identificazione con aree dimostrative e piazze di approfondimento, workshop e iniziative speciali, per aiutare il visitatore a scoprire le migliori tecnologie di domani, per il business di oggi.

I numeri di Technology Hub 2017 7.353 visitatori, 147 espositori, 500 prodotti innovativi, 18 iniziative speciali, 112 workshop e convegni, 280 ore di formazione. 8 settori dedicati all’innovazione: dalla stampa 3D all’additive manufacturing, passando per la realtà aumentata e virtuale, l’elettronica e l’internet delle cose, i materiali innovativi, i droni, la robotica collaborativa e di servizio, l’app economy. Molteplici gli ambiti di applicazione esplorati: tecnologie industriali; medicale; dentale; edilizia e architettura; arredo e design; arte e beni culturali; gioiello e bijoux; moda e calzatura; retail; didattica.

All’interno di Droni Hub, ad esempio, grazie a un ricco programma di convegni e workshop sui temi più strategici per lo sviluppo del settore e alla collaborazione con la rivista Dronezine, verranno coinvolte le community e i professionisti interessati ad acquistare droni e/o avvalersi di servizi con aeromobili a pilotaggio remoto.

Sono sempre più numerose le applicazioni specializzate dei droni in ambito lavorativo. Tra queste, i rilevamenti agricoli e la mappatura dei terreni coltivati hanno i maggiori tassi di crescita. Dalla semina automatizzata alla gestione del taglio monitorate in tempo reale, i droni hanno un ruolo vitale nel futuro delle colture. Possono meccanizzare alcune fasi della coltivazione, eliminando il costo dell’errore umano e permettendo ai coltivatori di reagire velocemente alle minacce (come siccità e insetti nocivi) massimizzando i guadagni e il ritorno d’investimento.

L’evoluzione delle tecnologie, la gamma di materiali utilizzabili e le dimensioni raggiungibili, stanno rendendo la stampa 3D un aspetto fondamentale per l’industria. Non solo a supporto della prototipazione di oggetti fisici, ma anche per la produzione di oggetti finiti e di uso funzionale. All’interno dei settori 3DPrint Hub, dedicato alla stampa 3D desktop professionale, e Additive Manufacturing Hub dedicato al rapid manufacturing e alla stampa 3D industriale verranno mostrate le ultime novità in tema di macchine, materiali e servizi per la prototipazione e la produzione rapida e saranno riuniti i molteplici settori di destinazione in cui questa tecnologia trova applicazione: dall’automotive all’elettronica, dall’aerospace fino al medicale passando per il design, l’architettura e il dentale

Il settore medicale rappresenta un ambito di destinazione in costante crescita anche per il mondo della robotica. Vanno sempre più diffondendosi, robot chirurghi, protesi robotiche, automi per la riabilitazione, sistemi per l’assistenza agli anziani, dispositivi per semplificare la vita a chi ha problemi di mobilità o non è autosufficiente. Secondo le stime dell’International Federation of Robotics (Ifr) non solo la robotica medicale, ma anche i robot collaborativi industriali e di servizio, avranno una crescita esponenziale entro il 2019. Il salone Robot Hub offrirà una panoramica sulle nuove applicazioni robotiche che possono essere concretamente introdotte anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni di molti mercati diversi.

Nella tre giorni di Milano, verranno messe in evidenza anche tutte le tecnologie nel campo della realtà aumentata e virtuale all’interno del salone AR /VR Hub: la Piazza AR/VR sarà il luogo d’incontro B2B tra gli sviluppatori di applicativi e hardware Ar/Vr con le aziende visitatrici in cerca di soluzioni tecnologiche innovative da inserire nei propri processi di business.

I materiali che danno forma all’innovazione saranno i protagonisti dello spazio Material Hub. All’interno di questo settore si terrà l’iniziativa “Materials matter: materiali del futuro”: uno spazio in cui saranno presenti materiali trasparenti, traslucidi, colorati, che assolvono a soluzioni funzionali diverse, strutturali, comunicative o anche solo puramente artistiche. Si parlerà anche di nanotecnologie e di economia circolare, con un approccio data driven per la sostenibilità delle industrie 4.0.

A Technology Hub ci sarà anche un settore interamente dedicato alla App Economy: si tratta di B App. Dalla produzione alla vendita, dal marketing alla comunicazione, le App B2B si dimostrano strumenti vincenti, capaci di aumentare efficienza ed efficacia in qualsiasi processo economico.

All’interno della Piazza IOT verranno sviluppate le tematiche più innovative del mercato, strategiche per l’acquisizione di un evidente vantaggio competitivo rispetto ai competitor: dalla blockchain all’industry 4.0, passando per la cyber security, lo smart working e i data robotics.