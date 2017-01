Dalla responsabilità del canale di Fujitsu alla responsabilità sulle attività italiane di Lenovo. È un importante passaggio per Emanuele Baldi, che con l’inizio dell’anno assume i ruoli di Country General Manager e Amministratore Delegato di Lenovo in Italia, Territory Manager per Italia e Israele, con riporto diretto a Luca Rossi, Vice-President Lenovo EMEA e LATAM – America Latina.

Ne suo curriculum, oltre ai quattro anni in Fujitsu, Baldi annovera esperienze nell’ambito della distribuzione, avendo ricoperto il ruolo di B2B Sales Director in Ingram Micro. In precedenza ha ricoperto ruoli di responsabilità in area sales in Logicom e prima ancora, per 16 anni, in Intel, dove era arrivato a ricoprire il ruolo di Western and Eastern Europe Sales Director, con responsabilità diretta di Italia e Israele.