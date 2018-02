Email marketing, per le Pmi può essere ancora più semplice

In seguito a un recente round di finanziamento di 36 milioni finalizzato a fine 2017, la francese SendinBlue punta sul mercato italiano per diventare lo strumento di email marketing di riferimento per le piccole e medie imprese nazionali.

SendinBlue propone una piattaforma Software as a Service per la gestione di tutte le attività legate all’email marketing e alla marketing automation, con un’attenzione particolare alle funzionalità necessarie per l’e-commerce.

Fondata nel 2012 dal CEO Armand Tiberge, SendInBlue ha 120 dipendenti tra i suoi tre uffici di Parigi, Seattle e Delhi. L’azienda ha raccolto un discreto successo lavorando solo ed esclusivamente attraverso canali online riuscendo a conquistare la fiducia di più di 1.500 aziende italiane (ha più di 25.000 clienti nel mondo), con un servizio di supporto esclusivamente in linea.

A partire da gennaio 2018, con la nomina di Carlo Morandi a Country Manager per l’Italia, l’azienda ha dato vita ad un team locale per fornire una migliore assistenza commerciale ed essere presente sul territorio per incontrare di persona prospect, clienti e partner.

18mila email al mese gratis

L’obiettivo di Morandi è di competere in semplicità e pricing con strumenti di email marketing rinomati come MailChimp o MailUp.

SendinBlue propone un piano gratuito fino a 18.000 email mensili, senza nessun limite al numero di contatti caricati sulla piattaforma.

Si parte poi da 19 euro/mese per un pacchetto da 40.000 email mensili.

SendinBlue ha attivato un programma di partnership che permette di proporre i servizi di attraverso il white label della piattaforma.

Carlo Morandi si dice consapevole “che le soluzioni simili sul mercato sono davvero tantissime ed è oggi difficile riuscire a distinguersi e differenziarsi dai competitor. Pertanto il focus rimane per noi quello di fornire la soluzione più semplice e intuitiva in assoluto e che richieda il minimo sforzo per essere implementata. Quindi oltre al software restiamo concentrati sul fornire la miglior esperienza possibile al cliente attraverso il nostro servizio di supporto in italiano, offerto gratuitamente anche agli utenti sul piano gratuito, non solo fornendo assistenza tecnica ma guidando il cliente verso la migliore strategia da adottare per ottenere il massimo risultato dallo strumento”.

Il ceo Armand Thiberge dice che nel 2018 la società si focalizzerà oltre le funzionalità legate all’email marketing, cercando di trasformare SendinBlue in una piattaforma di marketing multicanale.

«Vogliamo semplificare la vista delle Pmi e permettere loro di gestire la loro comunicazione ed il loro marketing da un’unica piattaforma integrata».