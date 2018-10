Elmec Informatica gestisce il cloud italiano di Sas

Sas ha scelto Elmec Informatica per erogare il proprio cloud italiano destinato all'offerta per il midmarket.

Nel datacenter di Elmec Informatica di Brunello (Varese) le due aziende offriranno servizi di analytics e Software as a Service alle imprese midmarket di ogni settore, garantendo sicurezza nella protezione del dato.

Per Marco Lucchina, CTO e Business Developer di Elmec Informatica, "Il mondo degli analytics è affine a noi, in quanto questo tipo di piattaforma è vicina al business e aiuta nella configurazione futura di quest’ultimo. Tutte le informazioni predittive per lo sviluppo della propria attività, come capire quando sono previsti i maggiori picchi di vendita o di affluenza temporale in un negozio, così come la riorganizzazione degli acquisti di approvvigionamento, sono basate su dati che di fatto le aziende già hanno, ma che grazie agli analytics diventano utili e fruibili nell’immediato”.

Elmec Informatica SpA ha oltre 700 dipendenti, fattura a livello di gruppo 220 milioni di euro, di cui 125 milioni solo per la Elmec Informatica, ha sette sedi in Italia (tre a Brunello, Gazzada, Brescia, Padova e Parma) e una in Svizzera, è managed services provider di servizi e soluzioni IT per le aziende e offre una copertura internazionale in oltre 100 Paesi. Fondata nel 1971 da Clemente Ballerio e Cesare Corti per l’attività di elaborazione meccanografica, oggi è un provider che fa progetti che innovano i processi IT delle aziende, dalla fornitura e i servizi per i device, alla gestione dei sistemi e del network

La piattaforma cloud che supporterà i servizi di Sas si avvarrà del Data Center di Elmec situato in un edificio certificato TIER IV per design e facility, che si estende su 13.000 mq ed è formato da una struttura di cemento armato accessibile solo tramite autenticazioni biometriche e con percorsi indipendenti per la connettività.

L’infrastruttura è presidiata da oltre 450 tecnici certificati con sistemi avanzati di monitoraggio e un’assistenza 24/7.