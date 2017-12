Come eliminare i messaggi WhatsApp inviati per errore

Una funzione introdotta con uno dei più recenti aggiornamenti di WhatsApp ci permette di eliminare messaggi inviati per errore.

Perché questa opzione riesca ad avere effetto immediato, devono però essere rispettati alcuni requisiti. Innanzitutto, è necessario che sia chi invia sia chi riceve utilizzino la versione più recente di WhatsApp.

L’opzione di eliminare messaggi WhatsApp inviati è stata rilasciata nelle versioni per iPhone, Android, Windows Phone e desktop. Occorre disporre della versione aggiornata dell’app, da entrambi i lati della comunicazione, altrimenti la funzione non è supportata. Inoltre, si hanno a disposizione sette minuti per poter eliminare un messaggio inviato per errore. Trascorsi i sette minuti dall’invio, non è più possibile cancellare il messaggio inviato; solo la copia nella propria timeline.

Eliminare messaggi WhatsApp entro 7 minuti

Vediamo quindi come farlo, con la versione aggiornata di WhatsApp e prima che siano trascorsi sette minuti dall’invio.

Apri la chat che contiene il messaggio da eliminare. Può essere anche una chat di gruppo.

Tocca e tieni premuto sul messaggio da eliminare, finché non appare il menu contestuale.

Nel menu contestuale, ci serve il comando Elimina. Potrebbe essere necessario spostarsi con la freccia a destra, se il comando non è subito visibile. Una volta individuato, tocca Elimina.

WhatsApp mostra una schermata in cui il messaggio è selezionato. Volendo, qui puoi selezionare anche altri messaggi, per eliminarne più di uno in una singola operazione. Assicurati che siano selezionati solo i messaggi che desideri eliminare e tocca il pulsante Elimina. È quello con la familiare icona del cestino.

La app mostra due opzioni: Elimina per tutti ed Elimina per me. La prima è quella che ci serve, per eliminare messaggi WhatsApp inviati, dalla timeline dei destinatari. Elimina per me cancella i messaggi solo dalla nostra timeline, ed è l’unica opzione disponibile, trascorsi i sette minuti. In questo caso i destinatari continueranno a vedere il messaggio, che viene eliminato solo dal nostro smartphone.

Tocca Elimina per tutti per cancellare definitivamente i messaggi inviati.

Dopo aver eliminato un messaggio, all’interno della nuvoletta appare “Hai eliminato questo messaggio”, nella chat visualizzata da noi. I destinatari invece, al posto del messaggio originale, vedranno “Questo messaggio è stato eliminato”.

Chat pulite

Eliminare messaggi WhatsApp inviati è utile quando capita di mandarli per errore e poi ce ne pentiamo. Oppure se inviamo un messaggio contenente un errore oppure se lo spediamo nella chat sbagliata. Naturalmente eliminare messaggi WhatsApp inviati non esclude che i destinatari li leggano prima della cancellazione. Né che ne facciano delle copie, ad esempio screenshot o copiandoli e incollandoli. Inoltre, se la cancellazione del messaggio non va a buon fine non riceviamo alcuna notifica al riguardo, da parte dell’app.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, è anche diventato più semplice registrare messaggi vocali lunghi.