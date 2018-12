Con i nuovi EcoTank Epson aumenta il risparmio di inchiostro

Epson ha annunciato EcoTank ET-4700, multifunzione senza cartucce che propone una soluzione pratica per ridurre sensibilmente i costi dell'inchiostro.

Sarà disponibile a partire da gennaio 2019 e indirizzato a piccole imprese e professionisti.

I modelli della gamma EcoTank, infatti, non richiedono cartucce e sono provvisti di un serbatoio ricaricabile con l'inchiostro contenuto nei flaconi forniti in dotazione, sufficiente per stampare fin da subito migliaia di pagine.

In tal modo per Epson possibile risparmiare non solo sui costi ma anche sul tempo, in quanto non occorre più sostituire le cartucce frequentemente. Per dimostrarlo la società mette a disposizione un calcolatore per valutare il risparmio ottenibile.

L'inchiostro contenuto nei flaconi, fa sapere Epson, dura a lungo, riducendo così il numero di ricariche.

La stampante EcoTank ET-4700, secondo dati Epson, consente di risparmiare in media il 90% sui costi dell'inchiostro.

Epson calcola questi dati con il numero medio di cartucce richieste/risparmio ottenuto stampando lo stesso numero di pagine utilizzando i flaconi di inchiostro inclusi nella gamma EcoTank, escluso il prezzo dell'hardware. Il confronto è tra la media della gamma EcoTank A4 e dei primi 10 modelli più venduti in Europa occidentale da gennaio a dicembre 2017, secondo quanto rilevato da GfK. I costi di stampa sono calcolati in base alla proporzione tra cartucce standard e XL secondo quanto rilevato da GfK per lo stesso periodo di riferimento nel mercato dell'Europa occidentale, utilizzando i prezzi medi al dettaglio. Rendimenti delle cartucce di inchiostro secondo quanto riportato sui siti web dei produttori.

Un set di flaconi include un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce, con possibilità di stampare 4.500 pagine in nero e 7.500 pagine a colori.

I rendimenti stimati sono ricavati sulla base della metodologia standard Epson utilizzando simulazioni di stampa con pattern di test dello standard ISO/IEC 24712 e flaconi di inchiostro sostitutivi. I rendimenti stimati non sono basati sullo standard ISO/IEC 24711 e possono variare in base alle immagini stampate, al tipo di carta utilizzata, alla frequenza di stampa e alle condizioni ambientali, ad esempio la temperatura. Durante la configurazione iniziale della stampante una certa quantità di inchiostro viene utilizzata per riempire gli ugelli della testina di stampa, pertanto il rendimento dei flaconi di inchiostro forniti in dotazione potrebbe quindi essere inferiore.

Con EcoTank ET-4700 è possibile stampare anche da smartphone, tablet e laptop. La connettività Wi-Fi e il Wi-Fi Direct consentono inoltre di inviare i documenti in stampa dai dispositivi mobile tramite l'app Epson iPrint. Le stampanti EcoTank possono anche ricevere file da qualsiasi luogo tramite Epson Email Print.

Il multifunzione 4-in-1 EcoTank ET-4700 è dotato di alimentatore automatico di documenti da 30 pagine, fax ed Ethernet.

Questo modello stampa a una velocità massima di 33 pagine/min (monocromatico) e di 15 pagine/min (a colori) e ha una risoluzione di scansione di 1.200 dpi x 2.400 dpi.