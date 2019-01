Economia circolare applicata al settore IT, il caso di HPE

Un recente Circular Economy Report di HPE Financial Services fornisce ai responsabili IT e della sostenibilità ambientale, uno strumento capace di quantificare e condividere i risparmi in termini di energia, materiale e smaltimento che si possono ottenere conferendo a HPE gli asset dismessi o giunti al termine della loro vita utile, attraverso gli HPE Technology Renewal Center.

Il report si basa su informazioni riguardo la scienza dei materiali e la fabbricazione dei prodotti e distingue fra prodotti rigenerati, rivenduti e reintrodotti nell'economia sotto forma di prodotti, e prodotti recuperati e immessi nuovamente nell'economia, sotto forma di materiali riciclati.

Il report, fa sapere HPE, è uno strumento che può essere utilizzato dalle aziende nel caso in cui debbano dichiarare agli investitori le proprie emissioni indirette di gas serra e per le comunicazioni richieste dai clienti come il questionario CDP (Carbon Disclosure Project).

Il ruolo che l'IT ha verso l'economia circolare sta nel trovare nuovi metodi per gestire l’esplosione dei dati.

HPE tra l'altro è recentemente entrata a far parte del gruppo CE 100 della Ellen McArthur Foundation, programma pilota per lo sviluppo di opportunità per concretizzare gli obiettivi di economia circolare. Il gruppo riunisce aziende, enti pubblici, amministrazioni locali, atenei, startup e affiliati.

Economia circolare e IT

L’impegno nei confronti dell’economia circolare aiuta l’IT a raggiungere gli obiettivi di business e di sostenibilità, limitando nel contempo il problema crescente a livello mondiale dei rifiuti elettronici. Per Irv Rothman, Presidente e CEO di HPE Financial Services, “abbiamo l'ambizione di aiutare i clienti a pensare la loro infrastruttura in altri modi, costruendo strategie per prolungare e ricavare valore da ciò che hanno e utilizzando gli asset ritirati a sostegno della transizione verso la nuova infrastruttura”.

Si tratta di rivedere il sistema di approvvigionamento - produzione - dismissione in un’ottica di economia rigenerativa e circolare, che considera l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle risorse al design e al suo utilizzo, via via fino al termine del suo ciclo di vita, per estendere la durata del prodotto e dei materiali e ridurre il TCO.

Nelle aziende fattori che spingono a un approccio di economia circolare sono le risorse per il valore del business e l’efficienza delle infrastrutture. Dal punto di vista della Sostenibilità, l'esigenza di passare a un'economia circolare deriva da una velocità dei consumi che supera la capacità di reintegrazione del pianeta.

Gli HPE Technology Renewal Center (TRC) sono Andover, nel Massachusetts e ad Erskine, in Scozia. Nel 2018 hanno processato oltre 4 milioni di unità sia HPE che non HPE. Di queste, l’89% è stato ricondizionato e rivenduto, mentre il resto è stato riciclato in modo sicuro e responsabile nei confronti dell’ambiente.

L'applicazione dei principi di economia circolare al settore IT conduce a un impiego più efficace di prodotti e materiali, e permette alle aziende di restituire i propri asset IT in modo sicuro, conforme e responsabile verso l’ambiente.

Uno studio di HPE Financial Services ha appurato che il 79% delle aziende è impegnato in una strategia di sostenibilità ambientale e che il 48% delle aziende intervistate opera in settori fortemente regolamentati e deve produrre dichiarazioni formali sul proprio impatto ambientale.

Come quantificare il contributo dell'IT alla sostenibilità

Il Circular Economy Report di HPE fornisce le informazioni necessarie a quantificare il contributo dell'IT ai rispettivi requisiti SER (Sustainability and Environmental Reporting).

Fornisce un'analisi del rapporto riutilizzo/riciclo e stime dei risparmi in termini di energia, materiali, emissioni di gas serra e volumi di rifiuti mancati e mostra come, rinnovando e riciclando i prodotti IT dismessi, i clienti possano produrre valore per la propria azienda aiutandoli a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Il report è parte della proposta IT Asset Lifecycle Solutions fornita da HPE Financial Services che comprende servizi di asset upcycling, prodotti usati certificati, servizi di magazzino virtuale, di consolidamento datacenter e di enablement di prove concettuali.