È tempo di smartwatch ibrido

Si chiama ZeTime, è stato progettato dall’azienda svizzera MyKronoz e in soli 35 giorni, con più di 5,3 milioni di dollari raccolti su un obiettivo iniziale di 50.000, è diventato il protagonista su Kickstarter della campagna di crowdfunding più finanziata di una società europea e più finanziata di sempre per uno smartwatch ibrido.

MyKronoz è un’azienda giovane, fondata a Ginevra all’inizio del 2013, ma non è alla sua prima esperienza nel campo degli smartwatch, tutt’altro: ha già venduto più di due milioni di dispositivi indossabili da quando ha iniziato le attività, grazie a un approccio indirizzato a tutti, sia per i prezzi accessibili sia per lo stile attuale e attraente dei suoi smartwatch e activity tracker.

Il marchio intende ora fare il definitivo salto di qualità come player del settore, con questo ambizioso e interessante smartwatch ibrido. Con smartwatch ibrido si intende uno smartwatch dotato di lancette vere, fisiche. ZeTime si propone dunque come una fusione tra l’approccio tradizionale, con lancette meccaniche, e le funzioni tecnologiche dei moderni smartwatch. L’orologio si basa sul sistema proprietario che MyKronoz chiama Smart Movement e che unisce lancette meccaniche, che vengono regolate automaticamente sul fuso orario, su uno schermo touch a colori che visualizza le notifiche e le altre informazioni tipiche di uno smartwatch.

Dal punto di vista “hardware”, ZeTime prevede una cassa in acciaio disponibile in due dimensioni, da 44 mm e da 39 mm (quest’ultima aggiunta in un secondo momento, così come pare essersi aperta la disponibilità anche di altre finiture per la cassa), dispone di un accelerometro a tre assi e di un sensore ottico del ritmo cardiaco, è water-proof fino a 30 metri e può essere abbinato a una serie di cinturini. Dal lato delle funzionalità smart, supporta Bluetooth 4.1, è compatibile con Android 4.3 o iOS 8 e successivi e offre notifiche per le chiamate e le più diffuse app social e di comunicazione, monitoraggio dell’attività e del sonno, controllo della musica e altro.

La campagna Kickstarter è chiusa ma proseguono i pre-order su Indiegogo. Maggiori informazioni sul sito MyKronoz.