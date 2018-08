Due nuovi lettori di codici a barre Cognex

Cognex presenta al mercato intermedio la nuova serie di lettori di codici a barre DataMan 8070, costituita da due nuovi modelli che offrono potenti prestazioni di lettura e facilità d'uso a un prezzo competitivo.

DataMan 8072DL è stato studiato per decodificare codici DPM (Direct Part Mark) su superfici piane e altamente riflettenti.

Con algoritmi brevettati e una tecnologia avanzata di sensori e illuminazione, DataMan 8072DL è in grado di leggere codici fino a 30 centimetri di distanza senza inclinare il codice o il pezzo.

Il DataMan 8072ER è invece in grado di leggere codici 1D e 2D su etichetta fino a otto metri di distanza, ideale dunque per la scansione di etichette su pallet su ripiani alti o su cartelli appesi al soffitto di un magazzino.

Entrambi i modelli hanno un robusto involucro che consente il tranquillo utilizzo in ambienti industriali impegnativi.

Le due novità di casa Cognex sono dotate di moduli di comunicazione intercambiabili che si integrano facilmente con le reti dello stabilimento.

Come spiega Carl Gerst, Vice Presidente Senior e Business Unit Manager di Cognex, in una nota, “DataMan 8072DL raggiunge un nuovo livello di prestazione per codici su superfici piatte, altamente riflettenti, mentre DataMan 8072ER risolve facilmente applicazioni logistiche che richiedono una lettura di codici estesi. La serie DataMan 8070 amplia la linea intermedia di soluzioni portatili per offrire alla clientela prestazioni a un prezzo incredibile".

Per mantenere livelli di qualità elevata di codici e tassi di lettura, Cognex ha recentemente introdotto DataMan 8072V, un verificatore di codici a barre DPM (Direct Part Mark) ad alta prestazione.

Abbinato a DataMan 8072DL, DataMan 8072V supporta nel dimostrare la qualità del codice, a certificare la leggibilità e a prevenire le anomalie di lettura.